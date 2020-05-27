«И всё живу. И всё же существую…»: впереди важная для русской культуры в Эстонии дата

Знают ли сейчас, помнят ли тонкие и проникновенные «Пярнуские элегии», милую и с виду непритязательную «Таллиннскую песенку»? А ставшее классикой стихотворение «У зим бывают имена»? Кто читал его полную искрометного юмора, но с долей горечи, книгу «В кругу себя»?

А всплыли ли в начале лета из глубин вашей памяти эти строчки:

«Давай поедем в город,

Где мы с тобой бывали.

Года, как чемоданы,

Оставим на вокзале»?

Чтобы отдать дань уважения таланту поэта, чтобы всколыхнуть память тех, кто забыл, а тем, кто не знал — рассказать, проводится в этом году ряд юбилейных мероприятий, связанных с именем и творчеством Давида Самойлова. Об этом рассказала профессор Таллиннского университета, член юбилейного оргкомитета Ирина Белобровцева.

«К сожалению, имя Самойлова знают все меньшее и меньшее количество людей. Специалисты, разумеется, не в счет. Да, когда процитируешь "сороковые-роковые" — известную строчку узнают, а вот автора - нет. Песню "Когда мы были на войне" объявляют как казачью народную, а ведь она написана на стихи Самойлова!» - говорит Белобровцева.

В Пярну стараются сохранить память о Давиде Самойлове: энтузиаст, искренний поклонник творчества поэта Яак Кянд перевел на эстонский язык более шестидесяти стихотворений Самойлова.

В Пярну Давид Самойлов жил в доме на улице Тооминга, 4. Об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная с полного согласия и одобрения теперешних собственников дома. Умер Самойлов в 1990 году в Таллинне, на сцене Русского театра, сразу после выступления на вечере, посвященном столетию Бориса Пастернака. Похоронен поэт в Пярну, на Лесном кладбище.

«1 июня в одном из парков Пярну состоится открытие скамейки Самойлова, пройдет презентация выпущенной к юбилею поэта почтовой марки. Планируется выход в свет книжки дневниковых записей фотографа Виктора Перелыгина — автора практически всех фотографий Самойлова в эстонский период его жизни. Эта книга станет прекрасным дополнением к опубликованным дневникам Самойлова. Снимается документальный фильм…» - перечислила Ирина Белобровцева.

Но, пожалуй, самым значительным событием из приуроченных к юбилею поэта станет международная научная онлайн-конференция - VI Самойловские чтения «И всё живу. И всё же существую…»

Чтения будут проходить 29 мая 2020 года на платформе ZOOM и принять в них участие сможет любой желающий. Благодаря способу проведения конференции организаторам удалось привлечь участников из Латвии, Казахстана, Украины, России и, конечно, из Эстонии. «География участников могла бы быть еще больше, но пришлось ограничиться одним днем проведения конференции. Впрочем, и эта программа представляет большой интерес», - рассказала Ирина Белобровцева.

Конференция VI Самойловские чтения состоится 29 мая 2020 г.

Начало конференции: 9.45.

Предполагаемое время завершения: 19.00.

С программой конференции можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Как принять участие:

Cсылка на онлайн-конференцию ЗДЕСЬ.

ID (Идентификатор конференции): 92980374869

Пароль: 362173