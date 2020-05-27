Не стоит привыкать к тотальному контролю

Когда мэр столицы Михаил Кылварт просит государство ввести обязательные лицензии для тех, кто сдает жилье в краткосрочную аренду, ссылаясь на безопасность и на то, что непостоянные жильцы не сортируют мусор, делается даже как-то неловко. То есть вы хотите сказать, что все постоянные соседи его сортируют и во всех остальных квартирах соблюдены правила безопасности, в том числе санитарной? И постоянные жильцы не досаждают своим соседям?

В моем таллиннском доме 216 квартир, и я предвкушаю тот радостный момент, когда я пойду собирать подписи двух третей жильцов, если вдруг мне придет в голову сдавать свое жилье. Учитывая то количество жалоб, которое каждая редакция получает на соседей и квартирные товарищества, можно себе представить, какие высокие отношения сложатся между соседями, если им придется спрашивать друг у друга разрешения на то, чтобы распоряжаться своей частной собственностью.

Не секрет, что для многих сдача жилья в аренду – это значимый источник дохода. Многие взяли под это жилищный кредит. Наверняка, кто-то не платит с этого налоги, но пусть это контролирует Налоговый департамент, а не соседская бабушка, которая от нечего делать вредничает и время от времени стучит куда следует!

Да, мы все знаем, в каком сложном положении оказались наши гостиницы и работники этой сферы, но ведь и остальным легче не стало. Подрывая мелкий арендный бизнес, мы не только наносим удар по благосостоянию тех местных жителей, которые живут на эти деньги, но и оказываем влияние на будущий приток потенциальных туристов, которых и без того негусто. Мне понятна логика, по которой таксисты не переваривают Bolt, гостиницы не любят Airbnb, а традиционные СМИ терпеть не могут Google и Facebook, но выборочное удовлетворение лоббистских требований, прикрытое заботой о безопасности, не кажется мне логичным и необходимым. Тем более, что арендодателям ничего не предлагается взамен.