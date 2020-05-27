Ср, 27.05.2020
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Галерея ⟩ Соседи недовольны ярким фасадом дома художницы

Калифорнийская художница Джейн Готтлиб за несколько лет превратила свой дом, который, по ее словам, был скучным и бежевым, в красочный оазис, передает Kodustiil

Фасад дома, расположенного в легендарном городе Санта-Барбара, раскрашен в девять ярчайших цветов. По словам Джейн, заботиться о цветовой гамме дома - это дорогостоящее занятие, потому что здание нуждается в новом слое краски не реже одного раза в год, - пишет dailymail.co.uk. 

Названная радужным домом, вилла художницы стала своего рода достопримечательностью. Однако, по словам Джейн, не все довольны смелой цветовой гаммой. Красочное здание - это соринка в глазах соседей художницы, которые не считают такое решение подходящим для их района.

Недовольство соседей не сдерживает Джейн. Она постоянно ищет новые идеи, как сделать свой дом еще более красочным.

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