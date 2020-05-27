Почему открытая планировка больше не нравится семьям с детьми?

Бум открытых кухонь, кажется, проходит. По словам американских архитекторов внутреннего пространства, семьи с детьми жаждут все большей приватности для каждого члена семьи и поэтому отказываются от демонтажа стен.

Гостиная с открытой кухней просторна, но этого популярного решения предпочитают избегать семьи, в которых есть дети, так как их игры часто перемещаются в кухонную зону, что не безопасно. К тому же не все люди являются фанатами запахов готовящейся еды, пишет realtor.com.