Ср, 27.05.2020
Я, скорее, прекращу жертвовать, чем стану это доказывать. Но и без того кризис уменьшит зарплату Рийгикогу, а не повысит. Юрген Лиги

Почему открытая планировка больше не нравится семьям с детьми?

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

По мнению Джонатана и Дрю Скоттов, ведущих популярного сериала «Property Brothers», семьи с детьми со временем могут пожалеть об открытой планировке, пишет Kodustiil.

Бум открытых кухонь, кажется, проходит. По словам американских архитекторов внутреннего пространства, семьи с детьми жаждут все большей приватности для каждого члена семьи и поэтому отказываются от демонтажа стен.

Гостиная с открытой кухней просторна, но этого популярного решения предпочитают избегать семьи, в которых есть дети, так как их игры часто перемещаются в кухонную зону, что не безопасно. К тому же не все люди являются фанатами запахов готовящейся еды, пишет realtor.com.

Эксперты считают, что отдельные комнаты делают семейный дом намного более уютным и позволяют членам семьи, имеющим разные ритмы жизни и графики работы и учебы, быть более независимыми и самостоятельными.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ