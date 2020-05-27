Виктория Ладынская-Кубитс покинула Таллиннское горсобрание

«Действительно, я ухожу из Таллиннского горсобрания. Правда и то, что я не планируют участвовать в муниципальных выборах 2021 года», сказала Postimees Ладынская-Кубитс.

Год назад она решила сосредоточиться темах парламентского уровня, поэтому и приостановила свои полномочия на уровне города. «Поскольку я решила, что моя политическая сфера прежде всего не на уровне муниципальных тем, я решила не баллотироваться на муниципальных выборах. Поскольку я не являюсь кандидатом, дам дорогу тем, кто уже сейчас начинает постепенно готовиться к местным выборам», - объяснила она.