Министр образования Эстонии отправила бы детей в школы в середине августа

По словам Майлис Репс, начать новый учебный год в середине августа планируют несколько школ.

Министр говорит, что так можно было бы обеспечить проведение уроков тем ученикам, которые нуждаются в репетиторстве, также можно было бы организовать несостоявшиеся весной классные экскурсии и прочую деятельность, которая была отменена из-за пандемии.

Официально учебный год все-таки начался бы 1 сентября, но у школ была бы возможность начать раньше, чтобы заполнить пробелы в весеннем домашнем обучении.