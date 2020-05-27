Ср, 27.05.2020
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Министр образования Эстонии отправила бы детей в школы в середине августа

Майлис Репс.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) сказала в передаче ERR «Otse uudistemajast», что школьники могли бы начать новый учебный год уже 15 августа, передает Postimees.

По словам Майлис Репс, начать новый учебный год в середине августа планируют несколько школ.

Министр говорит, что так можно было бы обеспечить проведение уроков тем ученикам, которые нуждаются в репетиторстве, также можно было бы организовать несостоявшиеся весной классные экскурсии и прочую деятельность, которая была отменена из-за пандемии.

Официально учебный год все-таки начался бы 1 сентября, но у школ была бы возможность начать раньше, чтобы заполнить пробелы в весеннем домашнем обучении.

Репс сказала, что дистанционное обучение во время чрезвычайной ситуации требовало больших усилий как со стороны родителей, так и со стороны руководства школ.

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