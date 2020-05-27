Новый тренд: украинцы создают компании в Эстонии и заманивают на работу соотечественников

У украинцев больше всего проблем с трудовыми договорами – у некоторых их вообще нет, а у других не выполняются обещания, данные работодателем, в ходу и так называемая черная зарплата.

По словам опытного юриста по трудовому праву HUGO.legal Катрин Мартис, за всю ее долгую карьеру не наблюдалось такого интенсивного наплыва на прием к юристу со стороны иностранных рабочих. «С одной стороны, это хорошо, что они осмеливаются обращаться за помощью, и мы обычно им помогаем. С другой, огорчает, что работодатели их используют и не платят обещанную зарплату. На мой взгляд, особенно нахальна и абсурдна ситуация, когда украинцы создают компанию в Эстонии, приглашают на работу соотечественников и безнаказанно их обманывают. К счастью, мы успешно действуем через комиссию по трудовым спорам, и остается надеяться, что работники получат невыплаченные им зарплаты», - говорит Мартис.

Мартис уточняет, что жители Украины, о которых идет речь, трудились с конца прошлого года и причитающиеся им деньги до сих пор не выплачены в полном объеме. «Часть людей получали, например 250 евро в месяц на руки, и остальное им обещали заплатить позже. История повторялась из месяца в месяц. У некоторых имелся договор, но многие работают по-черному. Несмотря на то, что мы взяли все эти случаи в Комиссию по трудовым спорам, это еще не означает, что работодатель честно рассчитается с ними. Вероятно, решение комиссии придется выполнять с помощью судебного исполнителя, хотя не исключено банкротное производство через суд, и тогда работники получат невыплаченные им суммы через Кассу по безработице», - добавила юрист.

С начала года юристы HUGO.legal помогли 5600 человек, из них 541 нуждались в помощи по вопросам трудового права.

Катрин Мартис напоминает, что трудовой договор должен обязательно оформляться в письменном виде и содержать, как минимум, следующие пункты: