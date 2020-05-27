Чисто, как в аптеке - продуманная весенняя уборка вашей кухни

«Чисто, как в аптеке!» - говорят, находясь в очень чистом месте или когда удается прибрать дом, так сказать, до блеска. Поэтому мы спросили именно у фармацевта, каковы главные условия, чтобы жилье было безопасным и чистым. Рассказывает фармацевт* Линда Февралева.
С началом нового сезона так и хочется взяться за весеннюю уборку. Убирая дом, не стоит забывать о кухне, потому что в весеннем тепле любые вредные бактерии могут размножаться сильнее. Особенно во время COVID-19 дополнительная чистота и дезинфекция необходимы не только для дверных ручек, но и для кухонных рабочих поверхностей и холодильника: не будем забывать, что существует возможность одновременно с продуктами принести из магазина и опасный вирус.
Да, чистая кухня способна защитить от болезней, связанных с продуктами. Однако иногда под уборкой кухни мы подразумеваем только мытье полов, проверку сроков годности продуктов или избавление от уже испорченных продуктов. Но уборка относится также к кухонным рабочим поверхностям, холодильнику и другим вещам. К тому же уборка необходима не только во время наступления весны, но и в течение всего года, причем делать ее надо регулярно.
Прежде чем приступить к уборке, не забудьте использовать резиновые перчатки.
Фармацевт Линда Февралева рассказывает:
«При работе с кухонными чистящими средствами кожа рук может стать сухой, иногда трескается, могут даже возникать аллергические реакции. Если нет возможности надеть резиновые перчатки, руки после использования чистящих средств нужно тщательно вымыть с мылом и теплой водой, чтобы не возникало раздражение. Рекомендуется использовать также крем для рук, чтобы кожа не стала сухой. Это особенно важно сейчас, когда мы призываем часто и тщательно мыть руки, и кожа от этого действительно страдает».
Если для обработки рук недостаточно обычного крема, фармацевт рекомендует продающиеся в аптеке средства ухода за руками, содержащие декспантенол, мочевую кислоту или особо питательные, содержащие комплекс липидов кремы. Фармацевт также проконсультирует, в каких случаях надо обращаться к дерматологу, так как, возможно, для ухода за руками понадобится какой-нибудь рецептурный медикамент.
Как сделать в кухне уборку, чтобы она была и ослепительно чистой, и безопасной?
Вот несколько советов, которые могут пригодиться в любом домашнем хозяйстве! К тому же генеральная уборка пойдет быстрее, если работа будет разделена на зоны.
- Начните с рабочих поверхностей
Иногда случается, что мы кладем еду, например, помидоры, просто на поверхность кухонного стола, не используя тарелку или блюдо. Таким образом на продукт могут попасть бактерии, если рабочая поверхность недостаточно чистая.
Да, кухонная поверхность - это то место, куда мы обычно кладем только что принесенный из магазина пакет с покупками, который, возможно, по дороге домой побывал на полу машины или общественного транспорта.
Один из самых простых способов - регулярно мыть поверхность горячей водой с мылом. После мытья рекомендуется использовать также предназначенное для кухни дезинфицирующее средство или раствор хлорного отбеливателя с водой, если только он подходит для поверхности стола и не портит ее. Для получения лучшего результата раствор можно оставить на пару минут, а затем смыть водой и вытереть. Не забывайте вымыть также кухонные полки и шкафчики, на которых осели грязь и жир. После использования дезинфицирующего средства или раствора отбеливателя обязательно надо проветрить помещения.
- Кухонные полотенца и губки
Кухонные полотенца и губки - это места, прекрасно подходящие для обитания и размножения бактерий. После использования они надолго остаются влажными, а влажность - отличная среда для размножения невидимых микроорганизмов.
Вместо полотенца для кухни больше всего подходят бумажные полотенца или салфетки, так как после использования их можно выбросить, избавившись как от влаги, так и от возможных бактерий. Но если удобнее пользоваться полотенцами из ткани, важно регулярно стирать их в стиральной машине, используя горячую воду, потому что она уничтожает бактерии. Если вы используете для мытья посуды кухонные губки, их нужно регулярно менять.
- Раковина и канализационные трубы
При мытье посуды излишки еды могут оставаться на поверхности раковины. Еще больше частиц пищи попадает в канализационные трубы и там может застрять. Чтобы избежать появления бактерий, по крайней мере раз в неделю раковину нужно мыть с мылом и теплой водой. Можно использовать предназначенные для раковины моющие средства, которые помогут избавиться от микроорганизмов. Для чистки труб можно использовать раствор отбеливателя, который вы использовали для чистки кухонных поверхностей. Кроме того, в магазинах доступен широкий ассортимент чистящих средств, которые предназначены для раковин и помогают избавиться от остатков пищи и скоплений бактерий.
- Холодильник
Желательная температура в холодильнике составляет примерно +4 °C, что обеспечивает лучшее хранение продуктов. Чтобы уменьшить возможность появления бактерий и защитить холодильник от неприятного запаха, рекомендуется каждую неделю проверять сроки годности находящихся в холодильнике продуктов, избавляясь от испорченных фруктов и/или овощей, а также молочных продуктов. При мытье внутренней стороны холодильника не рекомендуется использовать содержащие хлор растворы, которые могут повредить поверхность устройства. Вместо этого используйте мыло и горячую воду, а затем вытирайте холодильник сухой тряпкой или бумажным полотенцем.
- Разделочные доски
На поверхностях досок, если они как следует не вымыты, образуются бактерии. Рекомендуется после каждого использования тщательно мыть их с мылом и горячей водой или средством для мытья посуды. Чтобы кухонная доска была совсем чистой, можно взять предназначенные для кухонных поверхностей дезинфицирующие средства, оставить их на пару минут, затем смыть и вытереть. Если поверхность разделочной доски подходящая, то ее можно мыть также в посудомоечной машине. Но если на ней видны глубокие порезы, их может быть трудно мыть, а значит, пора поменять доску на новую. Идеально, если для каждой группы продуктов или по крайней мере для сырого мяса и рыбы есть своя доска.
- Ножи
Нож - это один из кухонных столовых приборов, который может быть самым серьезным переносчиком бактерий. Это происходит в случаях, когда, например, после резки сырого мяса им режут продукт, который не будет термически обработан, например сыр.
Чтобы избежать попадания неблагоприятных микроорганизмов с одного блюда на другое, после каждого использования нож нужно мыть перед тем, как применять к другому продукту. Особенно это относится к сырому мясу и рыбе.
- Микроволновка и духовка
Нередко забывают об уборке духовки и микроволновой печи, но в них с течением времени могут оседать жир и кусочки пищи. Есть совет, как сравнительно легко от них избавиться: нужно всего около 4-5 минут нагревать в духовке подходящую посуду с водой; вынув ее через некоторое время, поверхность можно будет легко отмыть с мылом, взяв в помощь кухонную губку, и, наконец, сполоснуть и высушить. Можно взять также обезжиривающее средство или слабую уксусную воду, которые помогут избавиться от присохших остатков пищи, после чего сполоснуть поверхности теплой водой и вытереть.
Фармацевт добавляет, что сейчас в аптеках продаются различные дезинфицирующие средства, основной составляющей которых является спирт, и ими можно обрабатывать кухонные поверхности.
Прежде чем прикасаться к еде, вымойте руки!
Рабочие поверхности и разделочные доски могут быть чистыми, но если вы будете брать пищу грязными руками, есть вероятность, что на них появятся бактерии, которые могут не только оказать вредное воздействие на желудочно-кишечный тракт, но и вызвать какую-нибудь серьезную болезнь. Поэтому Линда Февралева напоминает, что перед каждым приготовлением или приемом пищи нужно правильно мыть руки.
«Сначала руки надо увлажнить под теплой проточной водой, потом взять мыло и тщательно, по меньшей мере 20 секунд, мыть, включая промежутки между пальцами, большие пальцы и тыльные стороны ладоней. Наконец, руки надо сполоснуть и вытереть». Если нет возможности вымыть руки с мылом и водой, фармацевт рекомендует использовать предназначенные для рук дезинфицирующие средства, которые доступны в разных видах - гель, спрей или влажные салфетки.
Руки рекомендуется мыть как до, так и после обработки пищи. Особенно это следует соблюдать, если обрабатываются такие продукты, как сырое мясо, рыба и яйца.
Мойте фрукты и овощи
Перед употреблением или приготовлением фруктов и овощей их нужно вымыть, в противном случае грязь в процессе нарезки может попасть внутрь продукта.
Не надо мыть, например, необработанное, сырое мясо, потому что существует возможность, что во время мытья могут распространиться бактерии, оставшийся на поверхности раковины сок потом может попасть на посуду или другой пищевой продукт. Второй продукт, который не нужно мыть, - яйца. В процессе мытья уменьшается слой скорлупы, который защищает от бактерий.
*фармацевт Mēness aptieka
Для статьи использованы материалы клиники Meijo