Чисто, как в аптеке - продуманная весенняя уборка вашей кухни

Кухонные полотенца и губки

Кухонные полотенца и губки - это места, прекрасно подходящие для обитания и размножения бактерий. После использования они надолго остаются влажными, а влажность - отличная среда для размножения невидимых микроорганизмов.

Вместо полотенца для кухни больше всего подходят бумажные полотенца или салфетки, так как после использования их можно выбросить, избавившись как от влаги, так и от возможных бактерий. Но если удобнее пользоваться полотенцами из ткани, важно регулярно стирать их в стиральной машине, используя горячую воду, потому что она уничтожает бактерии. Если вы используете для мытья посуды кухонные губки, их нужно регулярно менять.

Раковина и канализационные трубы

При мытье посуды излишки еды могут оставаться на поверхности раковины. Еще больше частиц пищи попадает в канализационные трубы и там может застрять. Чтобы избежать появления бактерий, по крайней мере раз в неделю раковину нужно мыть с мылом и теплой водой. Можно использовать предназначенные для раковины моющие средства, которые помогут избавиться от микроорганизмов. Для чистки труб можно использовать раствор отбеливателя, который вы использовали для чистки кухонных поверхностей. Кроме того, в магазинах доступен широкий ассортимент чистящих средств, которые предназначены для раковин и помогают избавиться от остатков пищи и скоплений бактерий.

Холодильник

Желательная температура в холодильнике составляет примерно +4 °C, что обеспечивает лучшее хранение продуктов. Чтобы уменьшить возможность появления бактерий и защитить холодильник от неприятного запаха, рекомендуется каждую неделю проверять сроки годности находящихся в холодильнике продуктов, избавляясь от испорченных фруктов и/или овощей, а также молочных продуктов. При мытье внутренней стороны холодильника не рекомендуется использовать содержащие хлор растворы, которые могут повредить поверхность устройства. Вместо этого используйте мыло и горячую воду, а затем вытирайте холодильник сухой тряпкой или бумажным полотенцем.

Разделочные доски

На поверхностях досок, если они как следует не вымыты, образуются бактерии. Рекомендуется после каждого использования тщательно мыть их с мылом и горячей водой или средством для мытья посуды. Чтобы кухонная доска была совсем чистой, можно взять предназначенные для кухонных поверхностей дезинфицирующие средства, оставить их на пару минут, затем смыть и вытереть. Если поверхность разделочной доски подходящая, то ее можно мыть также в посудомоечной машине. Но если на ней видны глубокие порезы, их может быть трудно мыть, а значит, пора поменять доску на новую. Идеально, если для каждой группы продуктов или по крайней мере для сырого мяса и рыбы есть своя доска.

Ножи

Нож - это один из кухонных столовых приборов, который может быть самым серьезным переносчиком бактерий. Это происходит в случаях, когда, например, после резки сырого мяса им режут продукт, который не будет термически обработан, например сыр.