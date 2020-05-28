Гражданин Эстонии вступил в неравный спор с российской полицией и его не пустили к Генконсулу ЭР

19 мая гражданин Эстонии, проживающий в России, пришел к 10 утра на встречу с генконсулом ЭР в Санкт-Петербурге, он был заранее записан на прием. Возле здания консульства на Большой Монетной его на входе встретил российский полицейский, потребовавший предъявить удостоверяющий личность документ.

«На что я попросил его предъявить удостоверение полицейского. Он показал, но на его удостоверении не было указано фамилии того, кто его выдал, только подпись», - уверен Кару.

Действительно, на служебном удостоверении сотрудника МВД должна стоять подпись его начальника и расшифровка фамилии. «Я могу такое же купить, с чьей-то подписью, и представляться полицейским», - шутит Кару.

Поскольку у полицейского не было и доверенности от МВД, эстонский гражданин отказался показывать свой документ, после чего из здания консульства вышел уже эстонский полицейский.

«Я сказал эстонскому полицейскому, что гражданин Эстонии, призывал его подойти и посмотреть мой паспорт, но он стал утверждать, что сначала я должен показать паспорт российскому полицейскому, - рассказывает Кару. - Я возмутился. Почему я должен предъявлять данные какому-то человеку в форме, у которого нет полномочий действовать? На что эстонский полицейский сказал, что я человек, которого не стоит пускать в эстонское консульство. Я сказал, что буду жаловаться, поскольку нарушены мои права человека и гражданина».

Не проще ли было просто показать свое удостоверение личности российскому полицейскому, спросите вы. «У должностного лица должно быть правильно оформленное удостоверение, и если нет доверенности, то юридическое лицо МВД не берет на себя ответственность. Соответственно, происходит беззаконие», - считает Кару.

На сайте МВД России четко прописано, что сотрудник полиции при выполнении служебных обязанностей должен иметь при себе служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, а оформление доверенности не требуется.

После всего случившегося Кару написал жалобу в Генконсульство и обратился к журналистам. После этого в Генконсульстве ЭР Кару принесли извинения и пригласили на повторную встречу.

Консульство: господин Кару должен быть готов показать свой документ

«Нам жаль, что при посещении генконсула в Петербурге у господина Кару произошел неприятный инцидент, - прокомментировали эту историю в Генконсульстве ЭР в Санкт-Петербурге. - Генконсульство охраняет полиция Эстонии, снаружи территории консульства находятся российские полицейские, которые рутинно проверяют документы у тех, кто приближается к посольству, или же в любом другом публичном пространстве Петербурга. По нашим данным, российский сотрудник полиции захотел увидеть документ господина Кару, но тот отказался. Охраняющий посольство эстонский полицейский посоветовал ему следовать распоряжениям местного полицейского, поскольку, находясь в любой стране, следует действовать согласно действующим там законам и выполнять указания представителей власти. После чего господин Кару удалился».

В Генконсульстве отметили, что советуют господину Кару забронировать новое время для встречи с консулом и быть готовым показать свой удостоверяющий личность документ при приближении к зданию консульства.

На вопрос о том, мог ли Сергей ограничиться показом документа только эстонскому полицейскому, в Генконсульстве ответили, что инцидент произошел на территории РФ (перед зданием консульства), где действуют законы России, а значит нужно выполнять распоряжения представителей местной власти.

Более того, как пояснили в Генконсульстве, у эстонской стороны отсутствуют полномочия проверять, соответствуют ли служебные удостоверения полицейских РФ действующим в стране законам.

Попадет ли Кару когда-нибудь в консульство?

Пока он не записался на новую встречу с генконсулом ЭР, но собирается. Если предположить, что сценарий повторится и Кару столкнется с той же ситуацией, то на встречу с генконсулом он, увы, опять не попадет.

«В таком случае, если у российского полицейского опять не будет верно оформленного удостоверения или доверенности, то я вызову его вышестоящее начальство и напишу на него жалобу, поскольку он таким образом превышает должностные полномочия. Я позвоню дежурному прокурору, зафиксирую это инцидент, желательно на аудио и видео, и напишу жалобу в прокуратуру. Превышение должностных полномочий — это статья», - объясняет Кару.