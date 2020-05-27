Может ли зарегистрированный в качестве безработного подработать? Отвечает специалист

Руководитель отдела услуг Кассы по безработице Ливия Лаас ответила на вопрос, как устроиться на временную работу, если ты безработный, пишет Postimees.
При каких условиях безработный может отправиться на временную работу?
Если человек, который стоит на учете как безработный, хочет занять временную должность, то он должен уведомить своего консультанта в Кассе по безработице об этом, после чего его снимут с учета как безработного. После окончания срочных трудовых отношений человек может снова зарегистрироваться в качестве безработного.
Если ему было ранее предоставлено пособие по безработице до срочных трудовых отношений, а часть пособия еще не выплачена, то возможно продолжение выплат.
В принципе, также возможно, что человек снимет себя с учета Кассы по безработице сегодня утром, а завтра утром вновь зарегистрирует себя безработным. Все это можно сделать через э-каналы, не нужно куда-то идти. Поскольку сейчас работать и быть безработным еще не узаконено, то это единственная возможность выполнять краткосрочную работу.
Что учитывать, если хочешь подработать во время отпуска?
Работать в нескольких местах сразу можно. Это люди, которые сейчас дома — в неоплачиваемом отпуске или получают компенсацию по зарплате от Кассы по безработице. Поскольку они не зарегистрированы как безработные, то они свободно могут выполнять другую работу.
Действующие правовые акты не препятствуют, если человек хочет работать в нескольких местах сразу. Это возможно по договоренности между работником и работодателем. Но работая в нескольких местах, следует учитывать, что необлагаемый налогом минимум можно использовать только на одном рабочем месте.