Кредитор Т1 не видит оснований для судебной экспертизы

По оценке Вахера, проистекающие из закона предварительные условия для проведения такого расследования в отношении предприятия AS Tallinna Moekombinaat не выполнены.

Хотя во вторник большинство кредиторов столичного торгового центра T1 поддержали процедуру санации (финансового оздоровления) предприятия, план санации одобрить не удалось из-за несогласия как минимум одного крупного кредитора.

Тем не менее, результаты голосования позволяют представить план санации на утверждение суду, сообщила владеющая торговым центром компания AS Tallinna Moekombinaat Таллиннской бирже через свое материнское предприятие Pro Kapital.

Если суд решит удовлетворить ходатайство Tallinna Moekombinaat, то для оценивания программы санации суд назначит по меньшей мере двух экспертов. Суд может утвердить программу санации, если по меньшей мере один из экспертов придет к выводу, что санация предприятия скорее всего будет успешной.

По оценке Lintgen, план оценивает кредиторов очень несправедливо и в то же время, пытается максимально сохранить участие нынешних акционеров в центре. Такое решение не в интересах арендаторов центра и остальных партнеров по сотрудничеству, считает предприятие.

По оценке Lintgen, для сохранения и для увеличения численности рабочих мест в Т1 лучшим решением стало бы банкротство Moekombinaat. По данным Lintgen, на ставке у предприятия шестеро работников и банкротство фирмы не прервет работу арендаторов центра и его партнеров по сотрудничеству, поскольку центр все же планируется сохранить и держать его открытым.