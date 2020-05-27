Сложные времена: кризис может привести к изменению планировки квартир в новых домах

На рынке нового жилья наступают трудные времена, масштабы которых трудно предсказать. Однако, учитывая перспективы на будущее, уже стоит задуматься о том, как действовать после кризиса. В ситуации, когда рынок аренды пострадает сильнее всего и спрос будет оставаться ниже предложения в течение длительного времени, было бы полезно внести изменения в проекты и, если это возможно и заменить некоторые одно- и двухкомнатные квартиры, например, трехкомнатными квартирами, предназначенными для семей.

Двухкомнатных квартир слишком много

Хотя переизбыток новых небольших квартир начал оказывать незначительное влияние на изменение структуры рынка еще до пандемии, в прошлом месяце стало ясно, что первую скрипку начнут играть квартиры, приобретаемые для собственного проживания. Это означает, что спрос на маленькие и большие квартиры снова выровнялся.

Если посмотреть, насколько активно и какие именно новые квартиры покупают, то ситуация отличается от докризисной, когда однокомнатные и двухкомнатные квартиры покупались первыми. Наоборот, сейчас в первую очередь бронируют большие квартиры, а вот двухкомнатные, которые были хитом полгода назад, ждут нового владельца.

Пришел час трехкомнатных

Трехкомнатные квартиры оптимальной общей площадью 58-70 квадратных метров продаются хорошо. Если это возможно, стоит предложить именно такую ​​жилую площадь при объединении однокомнатной и двухкомнатной квартир. Небольшие квартиры по-прежнему имеют свою собственную базу покупателей, но инвестирующие в последующую аренду покупатели уже не являются самой значительной частью.