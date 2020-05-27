Сложные времена: кризис может привести к изменению планировки квартир в новых домах

Небольшие квартиры, которые стали популярным продуктом девелопмента в последние годы, становятся еще популярнее. Теперь квартиры в новых домах покупают большей частью для себя и гораздо меньше - для последующей сдачи внаем, сообщил порталу Kodustiil аналитик Uus Maa Ристо Вяхи.
На рынке нового жилья наступают трудные времена, масштабы которых трудно предсказать. Однако, учитывая перспективы на будущее, уже стоит задуматься о том, как действовать после кризиса. В ситуации, когда рынок аренды пострадает сильнее всего и спрос будет оставаться ниже предложения в течение длительного времени, было бы полезно внести изменения в проекты и, если это возможно и заменить некоторые одно- и двухкомнатные квартиры, например, трехкомнатными квартирами, предназначенными для семей.
Двухкомнатных квартир слишком много
Хотя переизбыток новых небольших квартир начал оказывать незначительное влияние на изменение структуры рынка еще до пандемии, в прошлом месяце стало ясно, что первую скрипку начнут играть квартиры, приобретаемые для собственного проживания. Это означает, что спрос на маленькие и большие квартиры снова выровнялся.
Если посмотреть, насколько активно и какие именно новые квартиры покупают, то ситуация отличается от докризисной, когда однокомнатные и двухкомнатные квартиры покупались первыми. Наоборот, сейчас в первую очередь бронируют большие квартиры, а вот двухкомнатные, которые были хитом полгода назад, ждут нового владельца.
Пришел час трехкомнатных
Трехкомнатные квартиры оптимальной общей площадью 58-70 квадратных метров продаются хорошо. Если это возможно, стоит предложить именно такую жилую площадь при объединении однокомнатной и двухкомнатной квартир. Небольшие квартиры по-прежнему имеют свою собственную базу покупателей, но инвестирующие в последующую аренду покупатели уже не являются самой значительной частью.
Поэтому при составлении дальнейших планов стоит учитывать, что массовая покупка квартир инвесторами сейчас надолго прекращена. Увеличение интереса к этому сегменту можно ожидать только после восстановления экономики и туризма.