«Жить в этой вони невозможно!» Жители Палдиски не в восторге от соседства с новым заводом

Работающий около полутора лет в Палдиски завод по производству рыбной муки не впервые становится героем новости, объектом изучения защитников окружающей среды и негодования местных жителей. В мае прошлого года завод, который на тот момент проработал всего пять месяцев, пришлось срочно закрыть, поскольку идущие от предприятия сточные воды не только издавали нестерпимое зловоние, но, как посчитали защитники окружающей среды, грозили убить вокруг все живое. Тогда вопрос был решен и завод возобновил работу.

Спустя год ситуация вновь обострилась. Город накрыл сильнейший запах гнилой рыбы. Люди начали задыхаться и жаловаться. По словам члена правления Центрального общества производителей рыбы, которому принадлежит завод, Марта Удреста, причиной выброса отвратительного запаха, видимо, стала поломка специального оборудования.

«Мы понимаем обеспокоенность людей из-за этого запаха и приносим свои извинения в связи с возникшими неудобствами, - сказал Удрест. – На заводе спроектированы соответствующие системы, которыми мы пользуемся с самого первого дня. Используется и химический сжигатель запахов, то есть скруббер».

Тот самый скруббер, проблема в работе которого могла стать причиной распространения сильной вони над Палдиски. ФОТО: Архив Центрального объединения производителей рыбы Эстонии

Удрест объяснил, что недавно на заводе заметили, что в работе скруббера имеются проблемы, что и могло стать причиной произошедшего: «Мы решаем проблему».

По словам руководителя бюро выдачи комплексных лицензий Департамента окружающей среды Эммы Криковой, свою лепту в концентрацию вони над Палдиски внесла и погода: «Ветер повернул в сторону города. Кроме того, над этой территорией образовалась зона низкого давления, из-за которой неприятный запах долгое время стоял на месте и не развеивался».

Крикова добавила, что в сам департамент об инциденте на заводе не сообщили, но много звонков поступило в Инспекцию охраны окружающей среды, которая занялась выяснением обстоятельств: «Пока известно, что неприятный запах могла вызвать техническая поломка приборов, из-за чего был нарушен химический процесс. В производственных помещениях и технологических приборах для обработки возникающих газов и паров до их выхода в открытый воздух предусмотрено использование двухуровневого газоочистителя. Прибор предназначен, прежде всего, для устранения выходящего из производственного здания неприятного запаха».