Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 мая.
Коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1527 тестов на COVID-19, умер еще один человек с коронавирусом, добавилось шесть зараженных.
Сегодня департамент уточнил, что в отношении только 14 человек поставлен диагноз, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции. В отношении остальных людей это заболевание указано как сопутствующее заболевание.
После открытия границ в Эстонию из Финляндии завезли десять новых случаев заражения коронавирусом. Профессора микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар рассказала, при каких условиях наши граждане вновь смогут ездить в Россию.
Школьники и студенты
Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что школьники могли бы начать новый учебный год уже 15 августа. По ее словам, несколько школ хочет в этом году приступить к работе раньше.
А из Министерства внутренних дел поступил сигнал о том, что из-за ограничений на передвижение осенью студенты из третьих стран могут и не попасть в Эстонию на учебу даже при наличии визы или вида на жительство
Экономика и законы
Если гастарбайтеры так и не приедут и замены найти не удастся, хуторянин готов оставить половину клубники гнить на полях.
Департамента статистики сообщил свежие данные о зарплате. Выяснилось, что в первом квартале месячная брутто-зарплата снизилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 4,6%.
А Таллинн хочет ввести лицензирование лиц, сдающих квартиры в краткосрочную аренду. За отсутствие лицензии власти Таллинна предлагают штрафовать: частному лицу грозил бы штраф в размере 300 штрафных единиц, юридическому - 6000 евро. На этот счет свое мнение выразила главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина: «Любой социализм однажды оборачивается тем, что власть хочет прибрать все к рукам и взять под контроль: как бы надо весь этот социализм на что-то содержать. Особенно в условиях кризиса».
Мэрия Таллинна также сообщила о своих новых решениях: льготы в детских садах, перенос выпускных и правила на пляжах.
Другие новости
Сбежавший из африканской Северной Кореи в Эстонию рассказал историю своего побега: «Я бежал по лесу так быстро, как мог. Попытался идти прямо, но на пути оказалась река. Плыл и увидел знак Европейского союза. Я был очень счастлив».
Никто подобного не ожидал, но рухнул старый шахтенный ход, посреди поля образовалась огромная дыра. Людей просят избегать этого места, поскольку велик риск нового обрушения.
Сегодня утром рабочий, который скашивал траву возле пруда вблизи Сауга, обнаружил в водоеме труп и сообщил об этом в полицию. Оказалось, что речь идет о местной женщине средних лет.