Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1527 тестов на COVID-19, умер еще один человек с коронавирусом, добавилось шесть зараженных.

Сегодня департамент уточнил, что в отношении только 14 человек поставлен диагноз, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции. В отношении остальных людей это заболевание указано как сопутствующее заболевание.

После открытия границ в Эстонию из Финляндии завезли десять новых случаев заражения коронавирусом. Профессора микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар рассказала, при каких условиях наши граждане вновь смогут ездить в Россию.

Школьники и студенты

Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что школьники могли бы начать новый учебный год уже 15 августа. По ее словам, несколько школ хочет в этом году приступить к работе раньше.

А из Министерства внутренних дел поступил сигнал о том, что из-за ограничений на передвижение осенью студенты из третьих стран могут и не попасть в Эстонию на учебу даже при наличии визы или вида на жительство

Экономика и законы

Если гастарбайтеры так и не приедут и замены найти не удастся, хуторянин готов оставить половину клубники гнить на полях.

Департамента статистики сообщил свежие данные о зарплате. Выяснилось, что в первом квартале месячная брутто-зарплата снизилась по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 4,6%.

А Таллинн хочет ввести лицензирование лиц, сдающих квартиры в краткосрочную аренду. За отсутствие лицензии власти Таллинна предлагают штрафовать: частному лицу грозил бы штраф в размере 300 штрафных единиц, юридическому - 6000 евро. На этот счет свое мнение выразила главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина: «Любой социализм однажды оборачивается тем, что власть хочет прибрать все к рукам и взять под контроль: как бы надо весь этот социализм на что-то содержать. Особенно в условиях кризиса».

Мэрия Таллинна также сообщила о своих новых решениях: льготы в детских садах, перенос выпускных и правила на пляжах.

Другие новости

Сбежавший из африканской Северной Кореи в Эстонию рассказал историю своего побега: «Я бежал по лесу так быстро, как мог. Попытался идти прямо, но на пути оказалась река. Плыл и увидел знак Европейского союза. Я был очень счастлив».

Никто подобного не ожидал, но рухнул старый шахтенный ход, посреди поля образовалась огромная дыра. Людей просят избегать этого места, поскольку велик риск нового обрушения.