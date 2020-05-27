Читайте мелкий шрифт: из-за сниженной цены многодетная семья незаметно накопила долг за электричество

Светлана, Виктор и четверо их детей живут на хуторе под Кохтла-Ярве. Большая семья тратит порядка 600 киловатт-часов электроэнергии в месяц, и ради экономии супруги решили сменить поставщика - расторгнуть договор на покупку электричества с Eesti Energia и заключить договор с Eesti Gaas, который также продает электричество. Чтобы удержать клиентов, сотрудник Eesti Energia предложил пакет с очень хорошей ценой, и супруги, подумав, согласились. Но через три года оказалось, что у них всё это время незаметно копился долг перед поставщиком.
Электричество в долг?
“С тех пор, как мы купили дом, счета за электричество у нас постепенно росли и росли. И мы решили перейти из Eesti Energia в Eesti Gaas - они тоже продают электричество. У нас еще есть квартира в Ийдла, там электричество поставляет Eesti Gaas. Счета там были более умеренные, и мы хотели и дом перевести на этого поставщика”, - рассказала Светлана.
Виктор позвонил в Eesti Energia, чтобы выяснить, как расторгнуть договор. Но сотрудник компании предложил просто сменить пакет на более выгодный и предложил очень хорошую цену - всего 25,99 евро в месяц. В пакете “Равный” ежемесячные платежи - одинаковые.
“Объяснили так, что ни рассчитывают среднее месячное потребление за прошлый год и такую цену мы будем платить ежемесячно целый год”, - рассказал Виктор.
Виктор дал свое согласие на смену пакета по телефону. Договор, который прислали из Eesti Energia, супруги даже не прочитали. Первые два года всё было нормально, но затем ежемесячный платеж начал быстро расти, хотя, заверяют супруги, потребление если и росло, то явно не так сильно. Виктор показывает корреспонденту Rus.Postimees список счетов из мобильного приложения поставщика - вместо привычных 25,99 евро однажды стали ежемесячно приходить счета сразу на 51,99 евро, еще через полгода - на 78,99, через три месяца после этого - на 82,99 евро.
“Я стала узнавать, читать, и решила, что можно переключиться на биржевой пакет этой же компании - он будет выгоднее. Но когда мы поменяли пакет, нам пришел счет на 350 евро”, - рассказала Светлана.
“Ничего себе, подумал я - жена посоветовала недорогой пакет”, - заметил Виктор.
Оказалось, что в договоре был такой пункт - когда клиент выходит из пакета “Равный”, компания делает перерасчет за время, пока действовал договор.
“При перерасчете мы заплатили то, что реально потребили. А до этого, получается, было электричество в долг. Мы бы в течение многих лет могли этот долг копить. По телефону нам этого не говорили, но в договоре такой пункт действительно есть”, - рассказала Светлана.
“Хорошо, что мы узнали об этом сейчас, а не через пять лет, - добавляет она. - Сумма была бы гораздо больше”.
Счет на 350 евро супругам пришлось оплатить, после чего они все-таки расторгли договор с Eesti Energia.
“Надо читать договор, - делает вывод Светлана. - Мы его нашли и прочитали, но уже потом. В договоре написано, что если наше реальное потребление на 15% выше, чем в среднем за прошлый год, они имеют право в одностороннем порядке корректировать платеж”.
Eesti Energia: пакет “Равный” спасает от сезонных перепадов расходов
Пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс рассказал, что пакет “Равный” был создан на основе пожеланий и отзывов клиентов. Цена является фиксированной, даже если клиент в один месяц потребил меньше электричества, а в другой - больше.
“Это обеспечивает освобождение от высоких затрат на электроэнергию зимой. Например, если счет за электроэнергию клиента составляет 20 евро в летние месяцы и 80 евро в зимний период, то с помощью пакета “Равный” можно равномерно удерживать счет в размере 50 евро, - объяснил он. - Мы находим сумму равного платежа для каждого клиента на основе его прогноза потребления. Если потребление клиента существенно изменится, мы также автоматически изменим сумму равного платежа.
Если клиент решил расторгнуть договор и заплатил нам больше в течение года, чем он фактически потребил электроэнергии, он получит переплаченную сумму. Если покупатель потребил больше электроэнергии, чем заплатил, разница, подлежащая оплате, отражается в следующем счете за электроэнергию”.
Прийт Лутс не согласен с выводом Светланы и Виктора, что в пакете “Равный” запрограммировано накопление долга.
“В целом, покупатель всегда платит за электроэнергию столько же, сколько он фактически потребил, - заверяет пресс-секретарь. - Мы сделали все возможное, чтобы важная информация о пакете была всегда доступна, и мы сожалеем, что клиент не получил достаточной ясности при заключении и расторжении договора. Наша служба поддержки клиентов всегда готова объяснить больше и помочь вам выбрать подходящий пакет электроэнергии”.
Обязательства должны быть понятными
Эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технадзора Анне-Май Хелемяэ сообщила, что продавец обязан предоставить клиенту все информацию перед заключением договора. Если стороны договорились по телефону, продавец всё равно должен отправить клиенту договор. Впрочем, в данном случае сотрудники Eesti Energia договор отправили, но клиенты решили, что все условия они поняли из телефонного разговора.
Департамент рекомендует при заключении договора или изменении пакета внимательно изучать условия и, если нужно, уточнять их у продавца.
“Что касается конкретного пакета Eesti Energia, департамент обратил внимание Eesti Energia на необходимость сделать условия пакета «Равный» более понятными для потребителей, - сообщила Анне-Май Хелемяэ. - Eesti Energia на сегодня уже внесла изменения в веб-сайт и в ценовые предложения, отправляемые потребителям”.