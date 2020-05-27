Читайте мелкий шрифт: из-за сниженной цены многодетная семья незаметно накопила долг за электричество

Электричество в долг?

“С тех пор, как мы купили дом, счета за электричество у нас постепенно росли и росли. И мы решили перейти из Eesti Energia в Eesti Gaas - они тоже продают электричество. У нас еще есть квартира в Ийдла, там электричество поставляет Eesti Gaas. Счета там были более умеренные, и мы хотели и дом перевести на этого поставщика”, - рассказала Светлана.

Виктор позвонил в Eesti Energia, чтобы выяснить, как расторгнуть договор. Но сотрудник компании предложил просто сменить пакет на более выгодный и предложил очень хорошую цену - всего 25,99 евро в месяц. В пакете “Равный” ежемесячные платежи - одинаковые.

“Объяснили так, что ни рассчитывают среднее месячное потребление за прошлый год и такую цену мы будем платить ежемесячно целый год”, - рассказал Виктор.

Виктор дал свое согласие на смену пакета по телефону. Договор, который прислали из Eesti Energia, супруги даже не прочитали. Первые два года всё было нормально, но затем ежемесячный платеж начал быстро расти, хотя, заверяют супруги, потребление если и росло, то явно не так сильно. Виктор показывает корреспонденту Rus.Postimees список счетов из мобильного приложения поставщика - вместо привычных 25,99 евро однажды стали ежемесячно приходить счета сразу на 51,99 евро, еще через полгода - на 78,99, через три месяца после этого - на 82,99 евро.

“Я стала узнавать, читать, и решила, что можно переключиться на биржевой пакет этой же компании - он будет выгоднее. Но когда мы поменяли пакет, нам пришел счет на 350 евро”, - рассказала Светлана.

“Ничего себе, подумал я - жена посоветовала недорогой пакет”, - заметил Виктор.

Оказалось, что в договоре был такой пункт - когда клиент выходит из пакета “Равный”, компания делает перерасчет за время, пока действовал договор.

“При перерасчете мы заплатили то, что реально потребили. А до этого, получается, было электричество в долг. Мы бы в течение многих лет могли этот долг копить. По телефону нам этого не говорили, но в договоре такой пункт действительно есть”, - рассказала Светлана.

“Хорошо, что мы узнали об этом сейчас, а не через пять лет, - добавляет она. - Сумма была бы гораздо больше”.

Счет на 350 евро супругам пришлось оплатить, после чего они все-таки расторгли договор с Eesti Energia.

“Надо читать договор, - делает вывод Светлана. - Мы его нашли и прочитали, но уже потом. В договоре написано, что если наше реальное потребление на 15% выше, чем в среднем за прошлый год, они имеют право в одностороннем порядке корректировать платеж”.

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