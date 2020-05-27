«Ну заражусь я, но если не пойду на похороны - в Дагестане это позор»

Местный житель 46-летний Газимагомед Гарумов говорит, что не слышал ничего о том, чтобы кому-то проводили тесты - кроме компьютерной томографии. Поэтому он считает, что точно назвать причину смерти нельзя.

Гарумов занимался продажей машин в Казани, но когда работа встала, на время эпидемии вернулся домой. У него заболела мать. "У нее была пневмония с осложнением на желчный [пузырь]. У сестры была пневмония. У брата пневмония, а еще у него сахарный диабет, тяжело. Мне сказали - у вас тоже пневмония, но я ничего не сделал. У меня температуры не было, ничего не болело. Но, когда я обследовался, мне сказали - на 20% поражены легкие, пневмония", - рассказывает Гарумов.

Услышав слова доктора о том, что "если так продолжится, не успеем похоронить", Гарумов лечиться не стал. Вместо этого спросил главврача, какие лекарства нужны, взял у племянника машину и поехал закупаться.

"70-80%, наверное, заболели у нас. Я знаю, потому что с первого дня занимаюсь лекарствами, раздаю. Привожу с Махачкалы, с Краснодара, с Ростова - с любого города, с любой республики привожу, заказываю и раздаю вот так с первого дня. Очень много лекарства я раздал".

Из Казани он привез 80 тысяч рублей. Сначала потратил 10 тысяч: "Боялся, если честно, все ставить". "Ставить" - местное словечко, означает в этом случае "тратить".

Потом к нему пришли односельчане, сказали - с деньгами проблем не будет, только покупай лекарства. Глядя на них, Гарумов отдал на медикаменты и свои оставшиеся 70 тысяч. Сейчас, по его словам, он купил антибиотиков и противовирусных больше, чем на 800 тысяч рублей: "Около 9 тысяч уколов я раздал, если не больше".

"На складах, в Махачкале, в аптеках, когда узнали, что я их раздаю, а не продаю, они мне продают больше, чем другим. Другим они одну пачку продают, а мне 20. Вначале я заходил в одну и ту же аптеку, как будто я - это три разных человека, чтобы мне побольше продали. Сначала в маске заходил, 20 упаковок брал, потом снимал маску, еще 20 брал, потом в капюшоне…"

У въезда в Губден стоит шлагбаум с приютившейся сбоку будкой охраны. В ней Гарумов открыл что-то вроде аптеки, только бесплатной: "Антибиотики, капельницы, уколы, аскорбиновая кислота, много лекарств". Сначала хранил лекарства в машине, завалив салон и багажник, раздавал прямо оттуда, потом устал. "Люди в два часа ночи, в три часа ночи, из соседних сел, из Буйнакска приходили ко мне за лекарствами", - рассказывает он.

Гарумов смотрел на рецепт, звонил врачу, который его выписал и спрашивал - давать или нет. "Я необразованный человек, два класса всего лишь закончил. Но теперь могу даже почерк врачей разобрать, сами понимаете, у врача почерк какой бывает".

"Еще возил в Губденскую больницу заболевших, у которых брата нет, мужа нет. Они звонили, плакали. Купил два измерителя кислорода в крови. Один главврачу отдал, другой вожу с собой, измеряю сатурацию людям. Если густая кровь, тяжело дышать, аппарат это показывает. Это значит, что надо поставить кислород. Кому надо поставить, я забираю в больницу".

В селе уже лет 30 как есть группа под названием "сороковка" - сорок "братьев", объясняет Гарумов. С рацией и напарником они по очереди каждую ночь патрулируют село, проверяют, кто чем занимается, кому какая помощь нужна. "И согласно с имамом, и с участковым работаем", - добавляет Гарумов.

"Сороковка" же установила шлагбаум на въезд в село и платит по 8-10 тысяч из своих денег охраннику. Каждую проезжающую машину проверяют. Незнакомых внутрь пускают только после звонка тем, к кому он едет. Каждую пятницу - собрание, где обсуждают, "что было, почему было, что надо делать и кто мешает".