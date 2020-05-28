Новый подход: как вырастить большой огород и сэкономить

Органическое садоводство — новый тренд 2020 года. Эксперт портала InMyRoom Татьяна Чистякова рассказывает, что такое пермакультура и как выращивать больше здоровых продуктов и при этом тратить меньше денег.
Пандемия внесла свои коррективы — жители городов все чаще отправляются на дачи и задумываются о собственном огороде. Специалист по пермакультуре рассказывает, возможно ли на шести сотках выращивать продукты без ущерба для бюджета и окружающей среды.
Фотографии в данной статье не иллюстрируют технологию пермакультуры. Посмотреть наглядные изображения можно ЗДЕСЬ.
Что же такое пермакультура?
Это новое направление в землевладении, в основе которого — сотрудничество с природой. Оно позволяет выращивать продукты без биодобавок и химикатов, а также плантации без сорняков, а еще — поддерживать водный баланс Земли. С одной грядки можно собрать урожай овощей на месяцы вперед, а оставшееся на участке место использовать для небольшого водоема.
Основоположник направления — Зепп Хольцер, австрийский фермер. Разочаровавшись в традиционных методах сельского хозяйства, он разработал свою методику и создал ферму с более чем 50 гектарами садов и 70 водоемами. И теперь ездит с мастер-классами по всему миру. Принципы пермакультуры применяются на больших фермах, но вы легко сможете воплотить их и на дачном участке.
Что дает нам пермакультура?
- Плодородную почву и водный баланс.
- Биологически чистые плоды.
- Отсутствие борьбы с сорняками.
- Сокращение времени работы на участке.
- Уменьшение финансовых затрат.
Как вырастить большой огород на шести сотках?
Забудьте все известные нормы огородного хозяйства — уберите подальше химикаты и биодобавки и забудьте, где раньше располагались грядки. Пермакультура работает иначе — теперь ваш огород будет выглядеть по-другому.
Восстановите водный баланс на своей территории
Садоводы часто решают проблемы с затоплением участков, а затем страдают от засухи и начинают бурить скважины — так делать не стоит. Используйте для полива ресурсы природы.
На маленьких участках нужно предусмотреть небольшой водоем, в котором будет собираться дождевая вода и питать почву влагой. Это естественный накопитель, который создается при помощи техники в низине вашего участка. А чтобы вода стекала в водоем, сделайте на участке нужный уклон. Также можно собирать дождевую воду с крыш в бочки.
Ранней весной земля в саду уже пропитана влагой и при мульчировании и правильном расположении грядок вы обеспечите питание растениям. Считайте, что это ваш маленький, но важный вклад в поддержание экосистемы нашей планеты.
Определите уклон участка и соорудите несколько высоких грядок
Проложите небольшие канавки сверху вниз по свободной площади огорода. Заложите в них любую органику из прошлогоднего перегноя, старых тряпок или сухих веток. Добавьте немного камней и щебенки.
Расположите грядки поперек уклона — это задержит влагу, а значит, огороду не понадобится пассивный полив. А еще вы остановите эрозию почвы.
Удобрите грядки
Любой органический мусор идеально подойдет для основы: осенняя листва и скошенная трава, сгнившие деревянные доски. Затем присыпьте органику — просто снимите слой земли толщиной до 10 см с участка рядом с канавкой и распределите землю равномерно поверх этого удобрения. У вас получится высокая или холмистая грядка высотой от стопы до вытянутой руки.
Посадите огород
Длинная часть грядки должна располагаться поперек движения воды. Широкая сторона может быть от 1 до 1,5 метра — вам должно быть комфортно ее обходить и обслуживать. Идеальная теплая грядка должна соответствовать вашему росту, чтобы вы могли работать с растениями, не наклоняясь.
Высаживайте все виды зелени, кустовые и корнеплодные растения: фасоль, горох, бобы, кукурузу, капусту и картофель — они могут расти рядом. Между ними легко разместятся салат и морковь. На склонах расположите кабачки и тыкву.
Часть продуктов будет плодоносить раньше, другие — дозревать чуть позже. Такие смешанные посадки гарантируют минимальный уход за каждым растением — они помогают друг другу.
Соберите урожай
Если все сделать правильно, вам не придется дополнительно ухаживать за огородом, поливать и удобрять его. Здесь не найдется места сорнякам, если вы позаботитесь об удобрении на моменте закладки грядок.
При гниении органика будет выделять тепло, способствующее росту растений. Этот же процесс станет причиной размножения насекомых, которые разрыхляют почву, так что ее не нужно перекапывать. Несколько таких грядок — и у вас будут запасы продуктов не только на летне-осенний период, но и на зиму.
Почему это сэкономит ваш бюджет и силы?
Минимум вмешательства. Вам не придется перекапывать землю, нужно лишь обработать верхний слой при помощи плоскореза или культиватора.
Не нужны удобрения. Их заменит перегной, раствор соды и зола, а не активные добавки из магазинов.
Меньше грядок. На высоких теплых грядках вы сможете выращивать сразу несколько видов растений с разной корневой системой.
Выращивать можно даже на глинистой почве. Ей потребуется год-два естественных процессов удобрения, после чего вы сможете вырастить огород.
Увеличится полезная площадь. На высоких грядках созреет гораздо больше растений.
Фотографии в данной статье не иллюстрируют технологию пермакультуры. Посмотреть наглядные изображения можно ЗДЕСЬ.