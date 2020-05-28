Новый подход: как вырастить большой огород и сэкономить

Длинная часть грядки должна располагаться поперек движения воды. Широкая сторона может быть от 1 до 1,5 метра — вам должно быть комфортно ее обходить и обслуживать. Идеальная теплая грядка должна соответствовать вашему росту, чтобы вы могли работать с растениями, не наклоняясь.

Высаживайте все виды зелени, кустовые и корнеплодные растения: фасоль, горох, бобы, кукурузу, капусту и картофель — они могут расти рядом. Между ними легко разместятся салат и морковь. На склонах расположите кабачки и тыкву.

Часть продуктов будет плодоносить раньше, другие — дозревать чуть позже. Такие смешанные посадки гарантируют минимальный уход за каждым растением — они помогают друг другу.

Если все сделать правильно, вам не придется дополнительно ухаживать за огородом, поливать и удобрять его. Здесь не найдется места сорнякам, если вы позаботитесь об удобрении на моменте закладки грядок.

При гниении органика будет выделять тепло, способствующее росту растений. Этот же процесс станет причиной размножения насекомых, которые разрыхляют почву, так что ее не нужно перекапывать. Несколько таких грядок — и у вас будут запасы продуктов не только на летне-осенний период, но и на зиму.

Почему это сэкономит ваш бюджет и силы?

Минимум вмешательства. Вам не придется перекапывать землю, нужно лишь обработать верхний слой при помощи плоскореза или культиватора.

Не нужны удобрения. Их заменит перегной, раствор соды и зола, а не активные добавки из магазинов.

Меньше грядок. На высоких теплых грядках вы сможете выращивать сразу несколько видов растений с разной корневой системой.

Выращивать можно даже на глинистой почве. Ей потребуется год-два естественных процессов удобрения, после чего вы сможете вырастить огород.

Увеличится полезная площадь. На высоких грядках созреет гораздо больше растений.