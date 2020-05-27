Кипр пообещал покрыть расходы туристов в случае выявления коронавируса на отдыхе

Так, правительство Кипра обещает, что покроет расходы на питание, лечение и размещение в больнице, если турист сдаст положительный тест на коронавирус. Самостоятельно ему придется оплатить только такси до аэропорта и перелет на родину.

Специально для иностранных туристов на острове будет отведена отдельная больница на 100 мест, в ней также зарезервируют около 200 аппаратов ИВЛ для пациентов в критическом состоянии. Кроме того, для членов семей заразившихся путешественников и для тех, с кем они вступали в тесный контакт, будет отведен отель на 500 комнат.

Кипр запланировал возобновление международного авиасообщения на 9 июня, изначально прилететь туда смогут граждане 19 стран. Из Эстонии будут разрешены полеты на Кипр с 20 июня.

За три дня до прилета туристы должны сдать тест на коронавирус, который докажет, что у них не будет этой инфекции на момент прибытия на отдых. Сертификат о здоровье туристов попросят показать до посадки на рейс, а при перелете они должны будут надеть маску на лицо. После прибытия на Кипр у отдыхающих измерят температуру, некоторым могут предложить сдать бесплатный тест на COVID-19.

Во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми как минимум в два квадратных метра на улице и три квадратных метра в помещении.