Сергей Собянин. ФОТО: Alexander Shcherbak/Alexander Shcherbak/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня смягчить введенные в городе из-за коронавируса ограничительные меры. В частности, он предлагает возобновить непродовольственную торговлю и разрешить людям гулять - но только по определенному графику, то есть фактически поочередно.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр сказал, что жителям каждого дома можно установить свой график прогулок. В противном случае, сказал он, люди могут пойти гулять одновременно и ситуация будет «похожа на первомайскую демонстрацию».

По словам Собянина, в целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве контролируется и будет улучшаться. В связи с этим с 1 июня предлагается также возобновить работу непродовольственных магазинов и оказание бытовых услуг, не предполагающих длительные контакты между людьми.

Мэр отметил, что соответствующие нормативные документы планируется подготовить в течение ближайших дней.

В среду, 27 мая, число новых случаев коронавируса в Москве, выявленных за сутки, упало до апрельского уровня и составило 2 140 человек.

Неделю назад, 21 мая, Собянин объявил о «первом этапе смягчения ограничений» в Москве. С 25 мая в городе заработала часть многофункциональных центров (МФЦ), в которых можно будет получить услуги, которые не оказывают в электронном виде.

С этого же дня в городе возобновилась работа каршеринга, но арендовать машину можно не менее чем на пять дней. Помимо этого в Москве перестали действовать цифровые пропуска, выданные в Подмосковье. При этом мэр рекомендовал всем, для кого это возможно, продолжать работать удаленно.

С 12 мая в столице возобновили работу стройки и предприятия. С того же дня в транспорте, общественных местах и на работе стали обязательны маски и перчатки.

Обязательные цифровые пропуска для поездок по городу - на работу, в медучреждение, в волонтерских целях и по личным делам - в Москве ввели с 15 апреля. Получать такой пропуск нужно для поездки на личном и общественном транспорте. За проезд по городу без пропуска ввели штраф в 4 тысячи рублей.

С 30 марта по 11 мая во всей стране были «нерабочие дни», объявленные президентом Владимиром Путиным. Днем ранее режим самоизоляции для всех жителей ввели в Москве.