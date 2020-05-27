Туристов из Шенгенской зоны могут начать пускать в Эстонию уже в июне. С Россией все непонятно

Одной из возможностей могло бы стать создание условий для проведения тестирования на Covid-19 в аэропорту, а в длительной перспективе, исходя из взаимного доверия, требования карантина могли бы вообще исчезнуть.

По оценке министра, в плане экономики Эстонии самым важным вопросом является темп, в котором можно вводить внутренние ослабления ограничений: «Сейчас в Эстонии имеется общее внутреннее ограничение для всех граждан третьих стран, за исключением трудовых мигрантов из Финляндии и граждан стран Балтии. Есть еще исключения, но группа исключений маленькая, и касается исключительных обстоятельств».

Следующая фаза будет обсуждаться в правительстве уже завтра: «Исходный пункт, который предлагает МИД, это потребность в сотрудничестве с Балтийскими странами сохранять меры безопасности, чтобы позволить гражданам Шенгена въезд в Эстонию. Должно сохраняться общее требование карантина и наряду с ним могла бы иметься альтернатива», - сказал с ним.

МИД работает над вариантами сокращения срока карантина или отмены этого требования при условии взаимного доверия: «Сейчас мы работаем над альтернативным вариантом — если человек может предъявить справку об отрицательном результате теста на Covid-19 или, например, готов делать тест в аэропорту, срок карантина можно сократить».

По словам министра, эту модель рассматривают Австрия, Дания и Исландия: «Это практичный метод в плане передвижения людей. Я считаю, что вариант тестирования для эстонских граждан, прибывающих, например, из Германии, чтобы освободить их от карантина, дал бы объективные доверие и уверенность в том, что человек не инфицирован», - сказал он.

«Второй вопрос, который мы обсуждаем в сотрудничестве со странами Балтии, это можем ли мы взаимно отказываться от карантина со странами, где, как и у нас, вирус распространен слабо, - сказал он. - Это, например, Словения, где показатель заражения вирусом в несколько раз ниже, чем в Эстонии».

По словам Рейнсалу, этот вариант мог бы начать работать в отношении прибывающих из Шенгенской зоны граждан других стран уже в июне: «Все, кто прибывают в Эстонию [из Шенгенской зоны — ред.], будут сдавать анализ на Covid-19 или соблюдать карантин. Это могло бы стать первым этапом», - сказал Рейнсалу.

«Следующий этап начался бы при доверии между странами с низким распространением вируса и возможности взаимно отказаться от требования карантина», - сказал он.

«Что касается пространства за пределами Шенгена, третьих стран, то в этом вопросе у Европейского союза имеется общее убеждение, что перемещение нужно делать под замком до 15 июня», - отметил министр.

На прошлой неделе Европейская комиссия разослала странам-членам опросник, в котором изучали позицию стран об открытии границ: «В Европе было бы разумно достичь общей позиции, но, конечно, мы будем исходить из логики здоровья своего народа. Неизбежно будут введены ограничения со странами, где вирус находится в стадии роста, это – реальность». Так Рейнсалу сослался на Россию.

Министр иностранных дел признал, что в мире ограничения на путешествия начнут сокращать в июне и июле: «Особенно в странах, где сезонный туризм составляет четверть экономики, и они от него полностью зависят».

Общее же пожелание МИДа остается прежним: «Мы не советуем совершать зарубежные поездки, но, конечно, эту логику будем постепенно корректировать». Рейнсалу призвал людей при планировании отпуска внимательно следить за условиями путешествий.