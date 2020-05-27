Сезонные работы на участке ⟩ Своим богатым опытом делятся причудские садоводы-огородники

Опытные эстонские садоводы, назвать которых любителями перо не поднимается, делятся своими советами, какие работы обязательно должны быть выполнены на участке к лету.
Для садоводов-огородников май – один из главных месяцев года. Главнее, пожалуй, только август или сентябрь, когда идет сбор урожая. Выращивание овощей, ягод и фруктов для многих владельцев дачных или приусадебных участков из милого хобби превратилось в серьезную деятельность: они выращивают редкие сорта, не понаслышке знают, какими удобрениям и когда пользоваться, изучают опыт друг друга, объединяются в группы по интересам и делятся своими наработками с начинающими.
Виртуальное знакомство с садоводами Причудья
Один из примеров того, как садоводы и огородники Эстонии могут помочь, посоветовать, научить других – группа в Facebook, которая так и называется – «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии». В ней – около семи тысяч участников, среди которых много людей не просто с богатым опытом, но и с энциклопедическими знаниями.
Мы виртуально побывали в Причудье - на садовых участках двух опытных садоводов – Ирины Кухарской в Муствеэ и Галины Шлендуховой, которая живет в Калласте. Ирина даже сняла видео-экскурсию по своему участку.
«Май - самый ответственный месяц, работы очень много, ведь май ошибок не терпит», - говорит опытный овощевод Галина. «В Эстонии в мае ориентируются не на графики посадок и не статьи в интернете, а на погоду и на колебания температур. Днем тепло, а ночью начинаются танцы с бубнами: бегаем и укрываем, что не укрыто, - вторит ей Ирина, хозяйка уникального сада. – А вообще май - это прополка, кошение травы и полив. Это самое основное».
Парник и его обитатели
«Редис мы посадили еще в марте, и в мае он уже на нашем столе. Редис любит прохладу и частый полив, и никакой подкормки, так как за короткий промежуток времени редиске хватает витаминов из почвы. Обычно мы убираем редис из парника к 20 мая и вместо него высаживаем готовую рассаду огурцов», - рассказывает Галина.
Ирина Кухарская использует парник не только для выращивания ранней зелени: «Самая основная работа сейчас – с рассадой. Рассаду огурцов и тыквы я выращиваю в парнике. Они так лучше привыкают к холодам. Развиваются, конечно, медленнее, чем дома, но зато их можно без опаски сажать в грунт.
У кого в парнике растет клубника, скоро уже можно будет собирать урожай. В парнике тепло, заморозков она не боится, и в конце мая уже будем есть ягоды. Клубники у меня в парнике посажено много. В промежутках между кустиками клубники я сажаю перцы: когда клубника отплодоносит, я ее обрежу, и перцы будут хорошо развиваться. Здесь же, в клубнике, посажены дыни, они пока укрыты». Сюда же, между кустиками клубники Ирина высадила и помидоры. В конце мая помидоры уже нужно будет подвязывать, формировать стебли, удобрять. Ирина Кухарская показывает и виноград, даже в парнике укрытый от холодов. На лозах уже есть маленькие гроздья. Галина тоже сажает в парник рассаду и перцев, и дыни.
«Если позволяет площадь участка, хорошо иметь, кроме основного, еще один парник, маленький, своеобразный детский сад для подращивания рассады», - рекомендует Ирина.
А что у вас на грядке?
Галина Шлендухова, как и многие жители Причудья, знает толк в выращивании лука. «Лук желательно сажать, когда земля прогреется - тогда он не пойдет в стрелку, - рассказывает она. - Место для лука выбирайте светлое и теплое, чтобы солнышко прогревало почву. Грядку надо готовить заранее - рыхлая, прогретая почва уменьшает риск возникновения гнили. Перед посадкой надо заправить грядку органическими и минеральными удобрениями. Для правильного развития лука нужна влага. Один раз в неделю поливать лук достаточно. А когда начинается процесс созревания луковицы, полив можно уменьшить. Рыхлить почву возле лука надо несколько раз в неделю».
После лука огородники из группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» советуют приступать к посадкам картошки. Не все сажают на своем участке картофель, не у всех достаточно для этого места, но вдруг экономический кризис приведет и к тому, что вместо цветов мы начнем сажать картошку? Не хотелось бы, конечно, но зато теперь мы знаем, к кому обратиться за советом. «Когда лук посажен, можно сажать и картошечку. Вытаскиваем ее из подвала, пусть греется не только картошка, но и земля. Картошка на солнышке позеленеет: на свету на картофельных клубнях образуется соланин. Этого не нужно бояться: такие клубни меньше поражают болезни, и такую картошку не любят грызуны. До 15 мая посадочный материал должен быть готов к посадке», - делится опытом Галина Шлендухова.
«К тому времени, когда ваша картошечка будет посажена, подрастет рассада огурчиков, кабачков и тыквы. Можно смело сажать их на грядки. Чтобы получить более ранний урожай этих овощей, я применяю рассадный метод выращивания, а рассаду высаживаю в грунт в возрасте 20 -35 дней. Для посадки надо выбрать хорошо освещенный прогреваемый участок с рыхлой почвой, богатой питательными веществами. За 10-12 дней до высадки в грунт рассаду надо закаливать – понемногу выносить на улицу», - рассказывает огородница из Калласте.
Кухарская показывает свои необычные грядки для тыкв и кабачков: для этого используются… старые холодильники! В них с осени засыпается земля, удобренная компостом, а весной, чтобы почва прогрелась, ее закрывают черным полиэтиленом.
«Если прогноз не обещает заморозков, можно высадить в теплицу помидоры. Я их сажаю тоже в клубнику. В конце мая молодые томаты уже нужно будет подвязывать, формировать стебли, удобрять, подкармливать», - говорит Ирина.
Весною все в цвету
Но не только овощи выращивают на своих приусадебных участках причудские огородники. Май – время ухода за плодовыми деревьями.
Ирина Кухарская выращивает персики, черешню, вишню, алычу и сливу, иргу, голубику и разные виды смородин. Растет у нее даже экзотический красный огурец. «Деревья я обрабатываю осенью и очень ранней весной очень крепким раствором мочевины - 700 граммов на 10 литров. Это делается для того, чтобы задержать цветение и бороться с паразитами и грибковыми заболеваниями. Вот, например, персик. Он уже начинает зацветать, но еще подумает, посмотрит, какая по ночам температура. Если вдруг цветы распустятся, а ночью температура будет минусовая, всю эту махину придется прятать под укрывной материал», - делится опытом Ирина.
«Май - самый ответственный месяц, работы очень много, ведь май ошибок не терпит».
«В мае все деревья готовы к цветению, - продолжает Кухарская видео-экскурсию. - Вот почечки на сливе, она скоро будет, как невеста – вся в цветах. Вот-вот распустится черешня, цветет молоденькая алыча. Вишни тоже не отстают. Сейчас самое время подкормить голубику, чтобы ее цвет был ярче. Вот-вот зацветет ирга. Цветет жимолость, в мае она уже созреет – будем собирать урожай. Яблоня зацветает в последнюю очередь. В начале мая самое время обработать все плодовые деревья липким клеем или липкой лентой, чтобы по стволу не ползли муравьи, потому что муравьи разносят тлю, а ей на наших плодовых деревьях делать нечего. Нужно все хорошо подкормить, а после цветения обработать от плодожорки».
«Нельзя откладывать прополку сорняков, которые размножаются с бешеной скоростью. Много работы и с цветами. В мае отцветут весенние цветы, придется всю красоту обрезать, а на их место посадить однолетники. Пора высаживать в грунт георгины. В середине мая очень хорошее время для высадки только что купленной рассады: яркого солнца еще нет, и саженцы будут хорошо приживаться. Пионы уже дали свои ростки. Хорошо бы подрезать туи, ограничивая их рост вверх и ликвидируя лысины, тогда они будут расти густо. Кстати, туи, хотя и декоративные растения, их тоже можно подкормить. Например, туи очень хорошо откликаются на куриный навоз», - дает рекомендации Кухарская.
Май в этом году капризный, но садоводы и огородники Эстонии уверены: если все делать вовремя и с душой, без урожая вряд ли останешься. А начинающие всегда могут попросить совета.