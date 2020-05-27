Сезонные работы на участке ⟩ Своим богатым опытом делятся причудские садоводы-огородники

«Если позволяет площадь участка, хорошо иметь, кроме основного, еще один парник, маленький, своеобразный детский сад для подращивания рассады», - рекомендует Ирина.

А что у вас на грядке?

Галина Шлендухова, как и многие жители Причудья, знает толк в выращивании лука. «Лук желательно сажать, когда земля прогреется - тогда он не пойдет в стрелку, - рассказывает она. - Место для лука выбирайте светлое и теплое, чтобы солнышко прогревало почву. Грядку надо готовить заранее - рыхлая, прогретая почва уменьшает риск возникновения гнили. Перед посадкой надо заправить грядку органическими и минеральными удобрениями. Для правильного развития лука нужна влага. Один раз в неделю поливать лук достаточно. А когда начинается процесс созревания луковицы, полив можно уменьшить. Рыхлить почву возле лука надо несколько раз в неделю».

Знаменитые причудские грядки для выращивания лука. ФОТО: Архив Галины Шлендуховой.

После лука огородники из группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» советуют приступать к посадкам картошки. Не все сажают на своем участке картофель, не у всех достаточно для этого места, но вдруг экономический кризис приведет и к тому, что вместо цветов мы начнем сажать картошку? Не хотелось бы, конечно, но зато теперь мы знаем, к кому обратиться за советом. «Когда лук посажен, можно сажать и картошечку. Вытаскиваем ее из подвала, пусть греется не только картошка, но и земля. Картошка на солнышке позеленеет: на свету на картофельных клубнях образуется соланин. Этого не нужно бояться: такие клубни меньше поражают болезни, и такую картошку не любят грызуны. До 15 мая посадочный материал должен быть готов к посадке», - делится опытом Галина Шлендухова.

«К тому времени, когда ваша картошечка будет посажена, подрастет рассада огурчиков, кабачков и тыквы. Можно смело сажать их на грядки. Чтобы получить более ранний урожай этих овощей, я применяю рассадный метод выращивания, а рассаду высаживаю в грунт в возрасте 20 -35 дней. Для посадки надо выбрать хорошо освещенный прогреваемый участок с рыхлой почвой, богатой питательными веществами. За 10-12 дней до высадки в грунт рассаду надо закаливать – понемногу выносить на улицу», - рассказывает огородница из Калласте.

Старые холодильники можно превратить в отличные грядки для выращивания кабачков и тыквы. ФОТО: архив Ирины Кухарской.

Кухарская показывает свои необычные грядки для тыкв и кабачков: для этого используются… старые холодильники! В них с осени засыпается земля, удобренная компостом, а весной, чтобы почва прогрелась, ее закрывают черным полиэтиленом.

«Если прогноз не обещает заморозков, можно высадить в теплицу помидоры. Я их сажаю тоже в клубнику. В конце мая молодые томаты уже нужно будет подвязывать, формировать стебли, удобрять, подкармливать», - говорит Ирина.

Весною все в цвету

Но не только овощи выращивают на своих приусадебных участках причудские огородники. Май – время ухода за плодовыми деревьями.