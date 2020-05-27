Ср, 27.05.2020
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  • Прилюдно обнажился: полиция ждет сообщений о возможных правонарушениях этого человека

Прилюдно обнажился: полиция ждет сообщений о возможных правонарушениях этого человека

Полиция ждет сообщений о возможных правонарушениях этого человека.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

На прошлой неделе полиция получила вызов в город Маарду, где изображенный на фото мужчина нарушил общественный порядок, обнажившись в присутствии других людей, в том числе несовершеннолетних.

Мужчина ранее наказывался в уголовном порядке. Есть основание полагать, что он мог также совершать другие подобные правонарушения в Таллинне и Харьюмаа.

Просим людей, у которых есть информация о возможных правонарушениях, совершенных изображенным на фотографии мужчиной, позвонить в полицию по номеру 53 01 99 38.

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