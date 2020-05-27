Загадочная бизнес-леди, пожертвовавшая центристам 50 000 евро: я скромный человек и не хочу внимания

По словам Яны-Хелен Юхасте, она сделала пожертвование из личных средств. «Я поддерживаю мировоззрение Центристской партии и даже написала заявление о вступлении в эту политическую организацию. Я скромный человек и не желаю общественного внимания, но обязательно буду сотрудничать с правоохранительными органами», - заявила Яна-Хелен Юхасте.

В апреле ERR писал, что в первом квартале Центристская партия получила пожертвования на сумму 108 705 евро. Из них 50 000 евро выделила предпринимательница Яна-Хелен Юхасте.

По данным Коммерческого регистра, бизнес-леди является членом EKRE. Когда портал ERR указал Яне-Хелен Юхасте на это, та ответила, что принадлежность к EKRE является для нее неожиданностью.

Комиссия по надзору за финансированием партий запросила у Налогово-таможенного департамента данные о доходах предпринимательницы за последние три года и те оказались слишком маленькими для того пожертвования, которое она сделала, пишет Äripäev.

«Данные Налогово-таможенного департамента показали, что доходы этого лица очень малы», - сказал вице-председатель комиссии Каарель Таранд, который не смог назвать конкретные цифры.