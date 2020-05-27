«Восстановим экономику с умом»: десять шагов по выходу из кризиса от Юри Ратаса

«Что будет с экономикой?» - вопрос, который стал центральным, как только кризис в области здравоохранения начал проходить. Коротко я бы ответил так: «Восстановим с умом», пишет на свой странице в Facebook премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
Под этим я подразумеваю следующее:
Чтобы у наших людей была работа, предпринимательство процветало, а государство укреплялось, эстонская экономика нуждается в курсе обновления.
Кризис здравоохранения сказался на экономике Эстонии как шторм для домохозяйств. Во время кризиса мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму ущерб от урагана. Теперь пришло время осмотреться, что восстановить и что обновить, чтобы дом стал крепче, удобнее, лучше, чем был до шторма.
Другими словами, чтобы в Эстонии жилось даже лучше, чем до кризиса в области здравоохранения, нам необходимо улучшить существующие и запустить новые решения. Помочь пострадавшим быстро подняться на ноги и уцелевшим уверенно двигаться вперед. Вселить уверенность и пополнить истории успеха следующими ИД-карточками, таллинками, болтами.
Для курса обновления нам нужен новый экономический пакет - комплексное видение курса обновлении экономики. Имеющиеся предложения, такие как предложения министерств по восстановлению экономики, ограничению расходов, выпуску облигаций, являются хорошей основой. Окончательное видение должен быть подготовлен правительством в сотрудничестве с экспертами.
Я намерен обсудить десять необходимых шагов для курса обновлении экономики в правительстве завтра. На мой взгляд, нам следует:
1) сформирать экспертную группу при правительственной комиссии экономического развития;
2) ускорить развитие умной экономики за счет инвестиций в исследования и разработки, новые технологии и инновации;
3) сделать антициклические инвестиции для сохранения и создания рабочих мест;
4) сделать условия страхования по безработице более гибкими и расширить возможности для переподготовки;
5) продлить выплату компенсации зарплаты до конца июня;
6) поддерживать отечественных производителей, предприятия-экспортеры и инвестиции в Эстонию;
7) в этом году поддержать внутренний туризм;
8) пересмотреть меры поддержки бизнеса, в том числе первый экономический пакет;
9) внести поправки в законы, чтобы уменьшить бюрократические преграды в бизнесе;
10) ограничить расходы министерств в 2020 году.