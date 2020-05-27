«Восстановим экономику с умом»: десять шагов по выходу из кризиса от Юри Ратаса

Под этим я подразумеваю следующее:

Чтобы у наших людей была работа, предпринимательство процветало, а государство укреплялось, эстонская экономика нуждается в курсе обновления.

Кризис здравоохранения сказался на экономике Эстонии как шторм для домохозяйств. Во время кризиса мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму ущерб от урагана. Теперь пришло время осмотреться, что восстановить и что обновить, чтобы дом стал крепче, удобнее, лучше, чем был до шторма.

Другими словами, чтобы в Эстонии жилось даже лучше, чем до кризиса в области здравоохранения, нам необходимо улучшить существующие и запустить новые решения. Помочь пострадавшим быстро подняться на ноги и уцелевшим уверенно двигаться вперед. Вселить уверенность и пополнить истории успеха следующими ИД-карточками, таллинками, болтами.

Для курса обновления нам нужен новый экономический пакет - комплексное видение курса обновлении экономики. Имеющиеся предложения, такие как предложения министерств по восстановлению экономики, ограничению расходов, выпуску облигаций, являются хорошей основой. Окончательное видение должен быть подготовлен правительством в сотрудничестве с экспертами.

Я намерен обсудить десять необходимых шагов для курса обновлении экономики в правительстве завтра. На мой взгляд, нам следует:

1) сформирать экспертную группу при правительственной комиссии экономического развития;

2) ускорить развитие умной экономики за счет инвестиций в исследования и разработки, новые технологии и инновации;

3) сделать антициклические инвестиции для сохранения и создания рабочих мест;

4) сделать условия страхования по безработице более гибкими и расширить возможности для переподготовки;

5) продлить выплату компенсации зарплаты до конца июня;

6) поддерживать отечественных производителей, предприятия-экспортеры и инвестиции в Эстонию;

7) в этом году поддержать внутренний туризм;

8) пересмотреть меры поддержки бизнеса, в том числе первый экономический пакет;

9) внести поправки в законы, чтобы уменьшить бюрократические преграды в бизнесе;