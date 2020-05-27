Волость выставила на продажу арсенал оружия

Специалист по связям с общественностью волостной управы Ляэнеранна Кристина Кукк рассказала, что оружие принадлежало местному жителю, у которого после смерти не оказалось наследников. Так охотничьи ружья были переданы местному самоуправлению в качестве наследства, пишет Pärnu Postimees.

Кукк отметила, что волость и раньше выставляла на интернет-аукционы наследственное имущество, но не оружие. «Чаще всего мы продавали полученную в качестве наследства недвижимость», - добавила она.