Волость выставила на продажу арсенал оружия

Волостная управа Ляэнеранна выставила на интернет-аукцион четыре гладкоствольных охотничьих ружья, которые попали во владение самоуправления в качестве наследства и находятся на хранении у полиции.
Специалист по связям с общественностью волостной управы Ляэнеранна Кристина Кукк рассказала, что оружие принадлежало местному жителю, у которого после смерти не оказалось наследников. Так охотничьи ружья были переданы местному самоуправлению в качестве наследства, пишет Pärnu Postimees.
Кукк отметила, что волость и раньше выставляла на интернет-аукционы наследственное имущество, но не оружие. «Чаще всего мы продавали полученную в качестве наследства недвижимость», - добавила она.
Начальная цена продающихся на сайте охотничьих ружей Ž, BM и Toz составляет 30 евро, аукцион продлится еще месяц.