Урмас Паэт: пришло время открыть границы

В среду Урмас Паэт сообщил BNS, что воспрепятствование свободному передвижению наносит все больший ущерб людям и экономике. «Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы, - сказал Паэт. - Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями также подтверждает, что прекращение трансграничных перемещений между странами не особенно способствует ограничению распространения коронавируса. Поэтому бессмысленно сохранять границы закрытыми. В то же время прочий ущерб велик».

«Имеющиеся данные не поддерживают рекомендацию о закрытии границ, что может привести к значительным побочным эффектам и социальным и экономическим сбоям в ЕС», -указал Центр ЕС по контролю за заболеваниями.

По словам Паэта, Еврокомиссия отмечает, что если будет достигнут достаточно низкий уровень заражения,можно начать и открытие границ. Таким образом, предлагается, что если в течение семи дней в стране приходилось менее 50 новых инфекций на 100 000 жителей, страну можно считать безопасным местом назначения. В Эстонии этот показатель равен шести, а в Финляндии — девяти.

Например, правительство Германии хочет отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну к 15 июня. В дополнение к 26 государствам-членам ЕС в число таких мест назначения войдут Исландия, Великобритания, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Отмена предупреждения о поездках даст сигнал, что путешествовать в Европу снова можно, сообщил Паэт.