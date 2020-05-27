Ср, 27.05.2020
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Призер Олимпиады по фигурному катанию совершил каминг-аут

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

ФОТО: SAMUEL KUBANI/AFP

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, совершил каминг-аут. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на L'equipe.

Сизерон заявил, что многие знакомые уговаривали его признаться в том, что он гей, хотя он долгое время сопротивлялся. По словам спортсмена, его решение поможет ЛГБТ-сообществу, но, с другой стороны, может затмить его победы. «Я же хочу быть известным как фигурист, выигрывающий медали, а не как фигурист-гей. Мой каминг-аут должен пойти на пользу гомосексуализму», — подытожил он.

Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015-2019).

В октябре прошлого года олимпийский чемпион Роман Костомаров раскритиковал катание Сизерона. Он отказался считать француза мужиком и назвал его катание «голубым». В ответ французский фигурист посмеялся над замечаниями российского коллеги.

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