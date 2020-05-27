Латинская Америка становится эпицентром пандемии коронавируса. ФОТО: ALEJANDRO PAGNI/AFP

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено более 5,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерло более 350 тысяч человек.

Наибольшую озабоченность у медиков вызывает ситуация в Латинской Америке. Там резко возросло число зараженных коронавирусом, и Панамериканская организация здравоохранения утверждает, что именно туда переместился мировой очаг пандемии.

В Бразилии уже подтверждено более 390 тыс. случаев заражения, страна вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости. В других странах региона, включая Мекcику, Чили и Перу, также наблюдается вспышка заболеваемости Covid-19.

После того, как первый случай был зарегистрирован в Бразилии 26 февраля, коронавирус распространился по всему региону. Всего в Латинской Америке насчитывается более 750 тыс. случаев инфицирования, более 40 тыс. человек скончались.

Хотя уровень смертности выглядит намного ниже, чем в Европе и США, эксперты говорят о том, что и уровень тестирования там гораздо ниже, а значит многие случаи заражения и смерти могут оставаться незарегистрированными.

Самый высокий уровень смертности отмечается в самых густонаселенных странах - Мексике (более 8000 смертей) и Бразилии (24 000 смертей).

При этом, в отличие от США и большинства европейских стран, где число смертей неуклонно снижается, во многих странах Латинской Америки наблюдается ежедневный рост.

В Бразилии, Мексике и Перу число смертей удваивается примерно каждые две-три недели.

По словам главы Панамериканской организации здравоохраненbя Кариссы Этьен, «нет никаких сомнений в том, что регион стал эпицентром пандемии».

Эксперты утверждают, что пик эпидемии в ряде латиноамериканских стран еще не пройден.

Еврокомиссия, тем временем, выделяет в помощь наиболее пострадавшим от пандемии странам Евросоюза 750 млрд евро.

Экономический кризис в связи с пандемией поразил все 27 стран-членов ЕС, однако у некоторых стран дела и до эпидемии шли неважно, и их внешний долг заметно вырос.

Большую часть пакета помощи получат Италия и Испания - страны, которые, как считается, больше других пострадали от пандемии.

Ожидается, что Италия получит более 170 млрд евро, Испания может получить 140 млрд. При этом половина пакета помощи будет предоставляться в виде займов.

Франция уже объявила о собственном пакете помощи в размере 8 млрд евро, который предназначается автомобильной промышленности, тяжело пострадавшей в результате того, что промышленные предприятия были закрыты во время карантина.