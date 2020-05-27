Фото ⟩ Пьяный водитель газонокосилки трижды врезался в грузовик

По словам фотографа Кенно Соо, к тому моменту, как полиция прибыла на место происшествия, пьяный водитель газонокосилки покинул его. Его задержали у расположенного неподалеку хутора. Полиция установила, что этот мужчина находился в состоянии криминального алкогольного опьянения.

По словам водителя грузовика, садовый трактор минимум трижды врезался в него и только тогда остановился. «Пьяный водитель газонокосилки заявил, что пьет четвертый день», - отметил Кенно Соо.