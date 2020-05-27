Ср, 27.05.2020
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  • Пьяный водитель газонокосилки трижды врезался в грузовик
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Фото ⟩ Пьяный водитель газонокосилки трижды врезался в грузовик

В среду, 27 мая, около 14:30 в деревне Кяревере (волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа) произошло ДТП. Как пишет Sakala, там пьяный водитель садового трактора врезался в грузовик Scania с полуприцепом, который доставлял гравий для дорожных работ.

По словам фотографа Кенно Соо, к тому моменту, как полиция прибыла на место происшествия, пьяный водитель газонокосилки покинул его. Его задержали у расположенного неподалеку хутора. Полиция установила, что этот мужчина находился в состоянии криминального алкогольного опьянения. 

По словам водителя грузовика, садовый трактор минимум трижды врезался в него и только тогда остановился. «Пьяный водитель газонокосилки заявил, что пьет четвертый день», - отметил Кенно Соо. 

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк подтвердила слова Соо, но не пожелала подробнее комментировать заявления участников этого ДТП. По словам Вирк, внешних повреждений у грузовика нет. «Владелец этого транспортного средства внимательно осмотрит его на предмет возможных повреждений. В отношении 64-летнего водителя садового трактора начато производство, так как он сел за руль пьяным», - заключила она.

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