Самолеты возвращаются в небо: Finnair и аirBaltic получили новые разрешения на рейсы

Уже ранее немецкой авиакомпании Lufthansa было разрешено выполнить рейсы между Ригой и Франкфуртом 2, 4, 6 и 9 июня.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic со специальным разрешением Министерства сообщения 25 мая возобновила прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня начнет летать в Берлин.

Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды

В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.

Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании аirBaltic и Wizz Air.

«Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. аirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам», – сообщил на совещании правительства глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.