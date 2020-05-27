Ср, 27.05.2020
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  • Самолеты возвращаются в небо: Finnair и аirBaltic получили новые разрешения на рейсы

Самолеты возвращаются в небо: Finnair и аirBaltic получили новые разрешения на рейсы

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Минсообщения Латвии выдало финской национальной авиакомпании Finnair разрешение на рейсы между Ригой и Хельсинки, сообщает Русский TVNET.

Уже ранее немецкой авиакомпании Lufthansa было разрешено выполнить рейсы между Ригой и Франкфуртом 2, 4, 6 и 9 июня.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic со специальным разрешением Министерства сообщения 25 мая возобновила прямые рейсы из Риги в Хельсинки и Мюнхен, а с 1 июня начнет летать в Берлин.

Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды

В среду литовское правительство разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.

Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании аirBaltic и Wizz Air. 

«Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. аirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам», – сообщил на совещании правительства глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. 

На минувшей неделе Кабмин Литвы разрешил с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллинн. 

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