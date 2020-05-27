Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус после заражения отца

По данным источника, популярному спортсмену предложили пройти полное обследование и сдать тест, но он попросил уделить все внимание отцу, передает NEWSru.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, куда был доставлен спецбортом из Махачкалы после ухудшения состояния. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Хабиб ранее подтвердил, что отцу поставили диагноз COVID-19 и сделали операцию на сердце. 57-летний Абдулманап был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с бойцом по поводу его отца и пообещал обеспечить тому лучшее лечение.

На прошлой неделе чемпион UFC призвал земляков-дагестанцев внять советам врачей и отметить приближающийся праздник разговения ураза-байрам дома - не ходить по гостям и в мечети.