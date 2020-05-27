Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус после заражения отца

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался пройти тест на коронавирус в Москве после выявления COVID-19 у его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По данным источника, популярному спортсмену предложили пройти полное обследование и сдать тест, но он попросил уделить все внимание отцу, передает NEWSru.
Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве, куда был доставлен спецбортом из Махачкалы после ухудшения состояния. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.
Хабиб ранее подтвердил, что отцу поставили диагноз COVID-19 и сделали операцию на сердце. 57-летний Абдулманап был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Президент РФ Владимир Путин пообщался с бойцом по поводу его отца и пообещал обеспечить тому лучшее лечение.
На прошлой неделе чемпион UFC призвал земляков-дагестанцев внять советам врачей и отметить приближающийся праздник разговения ураза-байрам дома - не ходить по гостям и в мечети.
По последним данным, в России коронавирусом заболели более 362 тысяч человек, более 131 тысячи уже выздоровели, а 3807 - умерли.