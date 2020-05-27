Рамзан Кадыров. ФОТО: Said Tsarnaev/Sputnik

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «абсолютно здоров» на фоне слухов о его госпитализации с подозрением на коронавирус в Москве.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею право заболеть? Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек», - сказал Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме», который вел его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Так глава Чечни ответил на вопрос, почему на недавнем совещании журналисты заметили у него на руке след от катерера. Комментируя информацию СМИ, согласно которой его якобы госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве, он заявил, что ежегодно проходит там диспансеризацию.

По его словам, он обязан проходить ее два раза год именно в этом учреждении. «Не я это придумал, все главы регионов так», - сказал он.

Кадыров отметил, что с начала пандемии регулярно проходит обследования в Грозном. «С начала пандемии два раза компьютерную томографию делал, несколько раз сдавал анализы крови, обычные анализы сдаю, потому что общаюсь с людьми, чтобы не стать переносчиком. Стараюсь, как могу, не заболеть, как и все остальные жители. Каждый человек обязан делать все, чтобы быть здоровым», - заявил Кадыров.

Праздник Ураза-Байрам, по его словам, он отметил дома в самоизоляции.

Уже после эфира Кадыров опубликовал и запись в своем телеграм-канале. Там он еще раз повторил, что здоров.

В четверг, 21 мая, СМИ со ссылкой на источники написали, что Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус. Телеграм-канал Baza писал, что главу Чечни доставили в Москву.

Источник Интерфакса в медицинских кругах сообщил только о подозрении на болезнь, а аналогичный источник ТАСС - о том, что Кадырова доставили на самолете в одну из московских больниц.

В телеграм-каналах речь шла о госпитализации не только Кадырова, но и руководителя телеканала «Грозный» Ахмеда Дудаева и министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Последние двое отрицали слухи о заболеваниях.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем - это все неправда... Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами и хочу вас успокоить - все хорошо, слава Аллаху», - заявил Даудов 22 мая.

Во вторник 26 мая Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Кадыров опубликовал фотографию с заседания, но на ней сложно его рассмотреть.

Отношение Кадырова к коронавирусу менялось со временем: изначально он скептически отнесся к угрозе, посоветовав укреплять иммунитет водой с лимоном и медом, а также есть чеснок.

Позже Кадыров ввел ограничительные меры в Чечне, которые стали одними из самых жестких в России. В регион пускали только с местной пропиской, в Грозном и других населенных пунктах ввели комендантский час, также в магазин мог отправиться только один член семьи.