Очистку Нарвского залива от нефтепродуктов затрудняет наличие неразорвавшихся мин и торпед

Источником загрязнения является затонувший на глубине 37 метров в августе 1944 года немецкий торпедный корабль Т30. Помимо этого корабля в зоне затопления находятся еще два аналогичных корабля времен Второй мировой войны, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Мы собираем эту нефть на дне моря, так что это очень серьезная операция, которую мы проводим почти два дня», – сообщил старший специалист в сфере загрязнений Департамента полиции и погранохраны Тауно Меттис, добавив, что место загрязнения окружается бонами, а затем с помощью абсорбента нефтепродукты будут собираться со дна моря.