Студия Postimees: Лаури Лаатс – я жертва комиссии по надзору; Кристина Каллас – какая вы жертва? Вы – политик!

В студии Postimees состоялась дискуссия, в которой приняли участие представитель Центристской партии, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас.

Фрагмент беседы:

– Зачем ликвидировать на фоне коронакризиса комиссию, которая занималась резонансными расследованиями?

Лаури Лаатс: – Мы не ликвидируем комиссию, а передаем ее функции Госконтролю…

– При этом Госконтроль не очень заинтересован в расширении своих полномочий за счет комиссии. Не так ли?

Лаури Лаатс: – Там есть свои нюансы. Что касается кризиса, то он уже миновал.

– Да, но решение о ликвидации комиссии было объявлено на следующий день после отмены ЧС. К чему такая спешка?

Лаури Лаатс: – Решение обсуждалось внутри коалиции задолго до кризиса.

– Не стало ли последней каплей дело о сомнительном пожертвовании Центристской партии 50 000 евро, которое отправится в прокуратуру?

Лаури Лаатс: – Нет, это не так. Подчеркну, что о необходимости подчинить комиссию определенному институту, чтобы вывести ее из-под контроля партий, говорил еще в 2009 году тогдашний канцлер юстиции Индрек Тедер.

Уже тогда комиссию часто упрекали в неэффективной работе. Я убежден, что она работает неэффективно и не является нейтральной своих оценках.

Кристина Каллас: – О каких дискуссиях вы говорите? Ничего подобного не было! Полагаю, что тему обсуждали только внутри коалиции вместо того, чтобы провести широкую дискуссию в обществе.

Почему сейчас судьба комиссии решалась так секретно? Почему в такой спешке? Почему сразу после отмены ЧС? Тут вопросов больше, чем ответов. О чем мы говорим, если ваша инициатива стала сюрпризом даже для самого Госконтроля?

У всех остается только один вопрос: зачем это надо?

Если вы говорите о неэффективной работе, то сделайте ее более эффективной? Зачем сразу ликвидировать комиссию и ломать систему, которая уже работает?

Что касается нейтральности комиссии, то считаю так:

Лучше самих политиков, которые осуществляют надзор над конкурирующими политическими силами, никто этого не сделает. Неужели вы думаете, что делегируя эту обязанность чиновникам, можно будет говорить о нейтральности оценок?

Зачем вообще дискутировать на тему, кто лучше будет осуществлять надзор над политиками? Вам есть, что скрывать?

Лаури Лаатс: – Я тоже жертва этой комиссии! На меня нажаловался реформист Кристен Михал, который сам был когда-то фигурантом большого скандала по отмыванию в партии грязных денег, названного впоследствии «Сильвергейтом».

Стали ли правящие партии больше злоупотреблять властью? ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Михал возмущен тем, что меня слишком часто публикуют в муниципальных газетах. В результате, я нахожусь в подвешенном состоянии уже пять месяцев, пребывая в полной неизвестности. Комиссия обсуждала мой вопрос уже 5 раз! Причем последний протокол от 21 мая до сих пор не готов, что показывает неэффективность работы комиссии. Нет ясности, нет регламента, по которому работает комиссия.