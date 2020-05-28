Студия Postimees: злоупотребление властью при форс-мажоре
Коалиция намерена ликвидировать комиссию по надзору за финансированием партий, передав ее полномочия Госконтролю. Почему сейчас? Что изменится?
В дискуссии примут участие представитель Центристской партии, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас. Смотрите прямой эфир в 14:00!
- В чем смысл ликвидировать на фоне коронакризиса комиссию, которая занималась резонансными расследованиями? Последний серьезный случай – дело о сомнительном пожертвовании Центристской партии на сумму 50 000 евро, которое отправится в прокуратуру.
- Зачем передавать функции комиссии Госконтролю, который в расширении своих полномочий не очень-то заинтересован? Что изменится?
- Готовы ли центристы отчитываться о своих пожертвованиях раз в неделю, как это предлагает партия "Ээсти 200"?
- Насколько коалиция единодушна в вопросе ликвидации комиссии? Ожидаются ли сюрпризы?
- Можно ли расценивать происходящее как злоупотребление властью в ситуации форс-мажора?
- Как повлиял кризис на политическую культуру?