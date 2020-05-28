Чт, 28.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар

Студия Postimees: злоупотребление властью при форс-мажоре
14:00

Лаури Лаатс и Кристина Каллас

ФОТО: Postimees

Коалиция намерена ликвидировать комиссию по надзору за финансированием партий, передав ее полномочия Госконтролю. Почему сейчас? Что изменится?

В дискуссии примут участие представитель Центристской партии, старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас. Смотрите прямой эфир в 14:00!

  • В чем смысл ликвидировать на фоне коронакризиса комиссию, которая занималась резонансными расследованиями? Последний серьезный случай – дело о сомнительном пожертвовании Центристской партии на сумму 50 000 евро, которое отправится в прокуратуру.
  • Зачем передавать функции комиссии Госконтролю, который в расширении своих полномочий не очень-то заинтересован? Что изменится?
  • Готовы ли центристы отчитываться о своих пожертвованиях раз в неделю, как это предлагает партия "Ээсти 200"?
  • Насколько коалиция единодушна в вопросе ликвидации комиссии? Ожидаются ли сюрпризы?
  • Можно ли расценивать происходящее как злоупотребление властью в ситуации форс-мажора? 
  • Как повлиял кризис на политическую культуру?

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