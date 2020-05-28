На нескольких стройках опять пойманы нелегальные и неофициальные работники

Речь идет о строительных площадках в Хаапсалу и Мярьямаа. Осуществлялась проверка вместе с сотрудниками полиции и Трудовой инспекции.

В Налогово-таможенном департаменте подчеркивают, что зарплата в конвертах в Эстонии остается большой налоговой проблемой, из-за чего в прошлом году Эстония не дополучила налогов на сумму около 134 миллионов евро. Зарплату в конверте в Эстонии получают около шести процентов работников, и около 25% предприятий Эстонии платит работникам официальную зарплату и дополнительное в конверте.

Причем в Ляэнемаа ситуация в среднем хуже. Здесь почти 28 процентов предприятий с риском зарплаты в конверте. В Рапламаа — около 24,6%.

Департамент напоминает, что, соглашаясь на зарплату в конверте, работник теряет льготы и компенсации, так необходимые в кризисное время. А недополученный подоходный налог можно востребовать и с работника.

Как оказалось, одна строительная площадка в Ляэнемаа, где была выявлена нелегальная рабочая сила, - это стройка, выполняемая в рамках госпоставки, на которой ранее также фиксировали нарушения. Также и в Рапламаа двое незарегистрированных работника трудились на стройках в рамках госпоставки.