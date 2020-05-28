НАСА отложило пуск первого за девять лет пилотируемого корабля SpaceX

Полет перенесли за несколько минут до старта из-за плохой погоды на мысе Канаверал.

Ранее в среду 45-я эскадрилья Космических сил ВВС США, обслуживающая космодром, сообщила, что шансы на благоприятные погодные условия для запуска пилотируемого корабля составляют 50% из-за дождя и кучевых облаков.

На борту корабля Crew Dragon должны полететь астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен. Оба неоднократно бывали в космосе. НАСА и SpaceX не сказали, сколько продлится экспедиция на МКС. Предположительно, не менее одного и не более четырех месяцев.

Корабль Crew Dragon и ракета-носитель Falcon 9 разработаны частной компанией SpaceX. Их запускают по коммерческому контракту с НАСА. Пилотируемый корабль – это версия грузового Cargo Dragon, который доставляет грузы НАСА на МКС с 2012 года. Он способен везти от двух до четырех астронавтов в штатном режиме. При этом его капсула может вместить семь человек в особых случаях.

Корабль Dragon и ракета Falcon 9 предназначены для многоразового использования.

Следующая дата запуска назначена на 30 мая в 15:22 по времени Восточного побережья США (22:22). Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 31 мая.

Предыдущим американским пилотируемым кораблем был шаттл "Атлантис", который летал к МКС в 2011 году.

Если полет окажется удачным, НАСА сертифицирует корабль для регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте такой корабль уже летал на станцию в беспилотном режиме. Его системы позволяют стыковаться со станцией автоматически, но в этот раз астронавты испытают их вручную.

С 2011 года астронавтов НАСА доставляют на МКС российские корабли "Союз" за деньги.