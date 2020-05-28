Финское исследование: коронавирус может при кашле распространяться на несколько метров

В масштабном исследовании выясняли, как распространяется облако капель, возникающее при кашле, чихании и разговоре.

Исследование подтвердило предположение о том, что коронавирус передается не только воздушно-капельным способом, но и по воздуху на довольно большом расстоянии.

Если зараженный коронавирусом человек кашляет, например, между полками в магазине, то выброшенные с воздушным потоком вирусные частицы могут распространиться на четыре метра. Пока неизвестно, сколько таких частиц необходимо для того, чтобы заразить коронавирусом других посетителей магазина.

Исследователи, однако, отмечают, что количество вирусов, распространяемых при кашле, небольшое, и в воздухе они быстро рассеиваются.