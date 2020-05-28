Ангела Меркель: Европа способна стать сильнее после кризиса

По ее словам, пандемия заболевания COVID-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.

В числе других ключевых тем во время председательства ФРГ в Совете ЕС - отношения с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза, защита климата и политика предоставления убежища в Европе.

Глава германского правительства не обошла стороной международные отношения. Канцлер ФРГ особо выделила значимость контактов с США, назвав их важнейшим партнером Европы. "Трансатлантические отношения являются несущей колонной нашей внешней политики и политики безопасности", - подчеркнула Меркель. Однако сейчас "сотрудничество с Америкой сложнее, чем нам хотелось бы", добавила она.

Меркель напомнила о гибридных атаках России на западные демократии

Меркель упомянула и отношения с Россией. Та, будучи непосредственным соседом ЕС, "создала полосу нерешенных конфликтов", считает канцлер Германии. Она напомнила об аннексии РФ украинского полуострова Крым и поддержке Москвой "марионеточных режимов" в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Россия "атакует западные демократии, включая Германию, гибридными средствами", подчеркнула Меркель.

При этом глава германского правительства видит в председательстве ФРГ в Совете ЕС возможность придать новый импульс отношениям с Россией. Канцлер отнесла к возможным темам для обсуждений ситуацию в Ливии и Сирии, защиту климата и глобальное здравоохранение.