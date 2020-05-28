Сегодня старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону

Сегодня, 28 мая жители Ласнамяэ вновь могут обратиться к старейшине района Владимиру Свету по телефону.
Предложенная альтернатива личным встречам была хорошо принята жителями Ласнамяэ, и желающих пообщаться со старейшиной района по телефону много. «Последний раз речь шла о нехватке парковочных мест. Поскольку сейчас люди стали чаще оставаться дома, вдоль улиц и во дворах увеличилось количество припаркованных машин», - привел пример старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. «Поэтому нам все чаще сообщают о брошенных в районе автомобилях. С начала этого года с улиц Ласнамяэ убрано более 75 единиц автохлама», - сказал Владимир Свет.
«Считаем важным, чтобы даже без прямого контакта люди имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие делают это по электронной почте или в социальных сетях, но есть немало и тех, кто не может пользоваться этими каналами связи, не умеют или не привыкли к ним. Есть и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому до конца июня постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал Владимир Свет.
По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет отвечает на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.
Также задать свой вопрос можно написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 6457700 или отправив сообщение на странице управы в Facebook.