Сегодня старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону

Предложенная альтернатива личным встречам была хорошо принята жителями Ласнамяэ, и желающих пообщаться со старейшиной района по телефону много. «Последний раз речь шла о нехватке парковочных мест. Поскольку сейчас люди стали чаще оставаться дома, вдоль улиц и во дворах увеличилось количество припаркованных машин», - привел пример старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. «Поэтому нам все чаще сообщают о брошенных в районе автомобилях. С начала этого года с улиц Ласнамяэ убрано более 75 единиц автохлама», - сказал Владимир Свет.

«Считаем важным, чтобы даже без прямого контакта люди имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие делают это по электронной почте или в социальных сетях, но есть немало и тех, кто не может пользоваться этими каналами связи, не умеют или не привыкли к ним. Есть и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому до конца июня постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал Владимир Свет.

По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет отвечает на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.