Танцы вокруг рейтингов в сопровождении пандемии

В какой-то момент с Тоомпеа даже раздавалась критика по поводу действий горуправы, желавшей ограничить работу ночных клубов и других мест массового скопления народа, на фоне явно тревожных признаков роста числа инфицированных.

Но вскоре глава правительства и его команда сориентировались, и в дальнейшем меры на уровне столичного и республиканского правительств были синхронизированы.

Не будет преувеличением сказать, что столь заметный рост популярности центристов в значительной, если не в определяющей степени, был достигнут за счет тех голосов, которые отданы респондентами именно властям Таллинна как более слаженно и эффективно действовавшей команде.

В оправдание премьер-министра следует, объективности ради, напомнить, что ему в качестве руководителя республиканского единого антивирусного штаба пришлось тратить гораздо больше усилий, чтобы управлять коалиционной птицей-тройкой. Особенно если учесть, что одна из «пристяжных» – партия EKRE – периодически взбрыкивала, нарушая единый ритм и темп призывами не придавать большого значения новой хворобе и лечить её при помощи шерстяных носков и чеснока.

Оппозиционные политики, особенно на первом этапе, действовали в серьезном диссонансе с достаточно грамотными шагами коалиции. Наиболее явно такие ноты звучали в выступлениях лидеров Партии реформ. Несколько членов правления и партийных активистов ПР, помнится, призывали следовать примеру Швеции, которая, как известно, вообще не предпринимала никаких ограничительных шагов, могущих служить препятствием к распространению заболевания. По мнению реформистов, таким способом наши северные соседи поступали наиболее здраво, решая сразу две острых проблемы: содействовали скорейшей выработке нацией коллективного иммунитета (на мой взгляд, вообще понятия мифического, но это уже сугубо мое личное мнение, – В.И.); а во-вторых, сохраняли рабочие места и тем самым сберегали экономические ресурсы страны.

Правда, когда стали известны печальные итоги столь бережного отношения к материальным ценностям, выразившиеся в уровне смертности от COVID-19 (который в абсолютных цифрах превзошел показатели всех Северных стран, вместе взятых), реформисты сочли за благо сделать вид, что ничего подобного они не говорили. Однако слово – не воробей, и совсем не исключено, что именно те человеколюбивые высказывания, пусть не сразу, косвенно, но в конечном счете негативно, сказались на популярности реформистов даже в среде их традиционных сторонников.

Подсчет цыплят по поздней весне

Напомнив об этом реформистском «проколе», известный хирург Владимир Афанасьев, с которым мне недавно довелось беседовать, подчеркнул: «Учитывая эту историю, нам всем, жителям Эстонии, повезло, что в кризисной ситуации у власти оказались именно те люди, которые там оказались. Будь на их месте, например, те же реформисты, что было, кстати, вполне реально, то никому мало бы не показалось».

По мнению эксперта, главная заслуга правительственных чиновников состоит в том, что они оперативно привлекли к решению проблемы настоящих серьезных специалистов-медиков: инфекционистов, вирусологов и эпидемиологов, ведущих авторитетов в своих кругах. Таких, например, как профессора Пеэп Тальвинг (Северо-эстонская региональная больница), который возглавил Северный медицинский штаб, и Йоэль Старкопф (Клиника Тартуского университета), руководивший Южным медштабом. Не меньшим авторитетом пользуется и назначенный медицинским руководителем республиканского кризисного штаба доктор Аркадий Попов, известный специалист в области кризисной медицины, много лет возглавляющий Центр скорой помощи той же Северо-Эстонской региональной больницы.

И это было не просто формальное назначение на должность «свадебных генералов». Их мнение при обсуждении возникающих проблем и организации необходимых действий было решающим, и именно поэтому Эстония подошла к сегодняшнему дню со сравнительно малыми потерями.

Убедительным доказательством правильности предпринятых в борьбе с COVID-19 шагов стала информация, которая прозвучала в минувший вторник по Радио 4. Оказывается, благодаря жестким мерам в борьбе с коронавирусной пандемией, в этом году гораздо быстрее и с гораздо меньшими потерями закончилась «обычная» сезонная эпидемия гриппа и ОРЗ: по сравнению с предыдущими годами количество нуждающихся в госпитализации сократилось в три (!) раза. Примерно на столько же снизились и другие показатели эпидемии: число инфицированных, смертность и т.д.