Посмотрите сами ⟩ Для рекламы этого промышленного комплекса зданий придуман необычный ход

Земельный участок промышленного назначения недалеко от Пярну открывает для будущего собственника много возможностей. Общая площадь находящегося в стадии реновации двухэтажного здания составляет 1315 квадратных метров.

Однако объявление о продаже начинается с оригинального коллажа: на фотографии объекта разместили два изображения: на переднем плане - привлекательный молодой рабочий в хорошей спортивной форме, а на заднем - девушка на лошади.

Промышленное здание рекламируется на портале недвижимости с помощью этого коллажа. ФОТО: KV.EE