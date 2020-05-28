Посмотрите сами ⟩ Для рекламы этого промышленного комплекса зданий придуман необычный ход

В волости Аудру продается производственный комплекс. Для привлечения потенциальных покупателей придуман интересный ход: необычный коллаж выглядит очень привлекательно, пишет Kodustiil.
Земельный участок промышленного назначения недалеко от Пярну открывает для будущего собственника много возможностей. Общая площадь находящегося в стадии реновации двухэтажного здания составляет 1315 квадратных метров.
Однако объявление о продаже начинается с оригинального коллажа: на фотографии объекта разместили два изображения: на переднем плане - привлекательный молодой рабочий в хорошей спортивной форме, а на заднем - девушка на лошади.
Всего в 500 метрах от объекта продажи проходит трасса с хорошим покрытием. Центр Пярну находится всего в 14 километрах. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.