На шведском кладбище в Таллинне выкопали русского солдата

Летом 2018 года на участке земли, где строится здание Таллиннской школы музыки и балета, было обнаружено Шведское гарнизонное кладбище, которое уже само по себе стало сюрпризом. Тогда руководивший раскопками археолог Мартин Мальве считал, что кладбище относится к 17 веку. Сейчас погост датируется началом XVIII века и, судя по всему, речь идет о захоронении больных чумой.

А на этой неделе на участке обнаружили еще одно интересное захоронение. «Оно привлекает еще большее внимание, поскольку там очень много предметов. Кольцо на пальце, а еще там есть кремень и мушкетные пули», - рассказал Мальве.

Также археологи нашли пряжку, которая явно застегивала сумку или ранец, в котором и были кремень и пули. Но самой интересной оказалась положенная в гроб рапира. Также нашли пуговицы и кусочек кожи, частично сохранилась и одежда похороненного. Рапира сохранилась очень плохо, но можно предположить, что речь идет о каком-то представительском оружии.

Рядом с усопшим нашли два десятка мушкетных пуль и пять кремниевых камней, которые явно хранились в сумке, от которой, к сожалению, сохранилась только пряжка. ФОТО: Tairo Lutter

Идет ли речь о мужчине или женщине, пока Мальве конкретно говорить не хочет: «Вероятнее всего, все же мужчина. Хотя, например, в 2017 году на прежнем Русском гарнизонном кладбище на Якобсони, 13 мы нашли женщину – захоронение, в котором также поверх гроба была положена шпага. По бедренным костям можно предположить, что речь все же идет о мужчине. Конечности тоже длинные. В любом случае речь шла о молодом человеке, возраст которого был 18-19 лет».

Всего пять кремниевых камней

К вечеру скелет настолько очистили, что стало понятно – это русский солдат: «Это очень интересно, как постепенно собирается в кучу история человека. У него еще были шпоры. У большинства, кого здесь выкопали, имелись указания на шведскую эпоху, а некоторые находки позволили предположить, что речь идет скорее о шведских солдатах. Этот единственный является исключением».

Кремниевых камней рядом со скелетом нашли пять штук: «Айвар Крийска, который является специалистом в этой области, предположил, что они могли быть российскими, из Тверской области. Насколько я понял, их происхождение он определил по цвету».

Мальве добавил, что на нынешней территории раскопок скелеты находят редко. Прежние раскопки проходил на задней части участка, и там останки располагались плотнее. Теперь добрались до территории кладбища, где скелеты находятся на особых высотах.

Место раскопок. ФОТО: Postimees

«Это чумное кладбище – все они были похоронены здесь в 1710 году – и часть, как положено – головой на запад. Но многие похоронены в спешке, головой по направлению в разные части света: на север, юг, восток», - объяснил археолог.

С каждым усопшим положен какой-то предмет. Археологи нашли много частей одежды, пуговицы и пряжки. Характерно и то, что все похоронены в гробах. Два года назад на той же территории находили захоронения без гробов: «В этот раз в качестве новинки пытаемся взять и пробы поверхности. Берем пробы со скелетов и рядом, из груди, тазовой части, чтобы выделить бактерии. Так мы сможем больше узнать о жизненном укладе, болезнях и прочем».

У всех захоронений есть еще одна характерная черта. Все они были заядлыми курильщиками трубок: «У всех на зубах следы курения трубки. У шведских солдат была традиция жевать табак. На этом кладбище у почти двух десятков найденных мужчин и двух десятков женщин на зубах были следы курения трубки. У некоторых нет половины, или даже двух третей зубов, из чего можно сделать вывод, что речь идет о заядлых курильщиках».

Пятый месяц на уличных работах

Позже в лаборатории будет установлен пол похороненного, возраст и болезни: «В прошлый раз среди выкопанных оказались и пара сифилитиков. У нескольких скелетов получилось взять пробу ДНК, которая подтвердила, что они умерли от чумы». Из-за погодных условий этого года, уличные археологические работы начались уже в январе, а потому находки еще не успели достаточно изучить. Сейчас в распоряжении Мальве и его коллег оказался уже пятый объект, где проводятся раскопки, и ждет следующий.