Аарне Сеппель: отправим министра Репс в августе в школу

Знаете ли вы, какая разница между терминами «дистанционное обучение» и домашнее обучение»? Если говорить упращенно, дистанционное обучение означает, что ответственность за обучение ребенка ложится на школу и учителей, а при домашнем обучении вся ответственность на родителях и семье. Я общался со многими родителями, узнавал их опыт и пытался понять, о чем говорит министр, когда хвалит школы и учителей. Выставление заданий в э-школу требует последовательности, но не квалифицируется как обучение.

Мой ребенок не ходит в элитную школа, это совершенно обычное учебное заведение. Примерно через месяц после введения чрезвычайного положения там смогли организовать видеоуроки. В настоящий момент есть минимум пять сред, в которых должен уметь ориентироваться ученик начальных классов. Но послушав родителей детей, которые ходят в элитные школы, понимаю, что у нас, может быть, даже все очень хорошо. Заучивать таблицу умножения вместе с танцевальными шагами просто тупо, но хотя бы выполнимо. Родители более взрослых детей другой раз должны сначала сами разобраться в теме, а лишь затем объяснить ее своему чаду.

Не слишком ли я строг к учителям и школьной системе? Безусловно, есть такое. Я верю, что на самом деле эстонские учителя не имеют злостных намерений и пассивное выставление заданий в e-kool было просто последствием традиционного поведения. Целью лавирования между различными средами не является научить чему-либо учеников, это лишь указывает на недостаток знаний и опыта у учителей.

Но идея отправить Репс вместе с учителями в школу более чем серьезная. Две недели — это достаточное время, чтобы договориться о средах, в которых э-обучение было бы удобным и безопасным. Этого времени достаточно и для того, чтобы обучиться их использованию на таком уровне, чтобы предлагать детям помощь. В таком случае цифровая революция в образовании произошла бы незамедлительно.