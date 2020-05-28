Бесконтактная курьерская услуга очень популярна среди дачников

«В какой-то момент казалось, что мы скорее занимаемся развозкой земли, а не курьерскими услугами», - пошутил руководитель по продажам и маркетингу DPD Янек Кивимурд. Функция бесконтактной доставки DPD позволяет курьеру доставить товар по адресу без передачи его из рук в руки: курьер просто оставляет заказ в заранее указанном месте. Выяснилось, что активнее всего новой услугой пользуются садоводы, которые теперь могут самым удобным способом заказать на дачи и огороды землю и прочие товары.

«Случалось и такое, что клиент заказывал свои мешки с землей на городской адрес и только потом вспоминал, что хотел заказать их на дачу. Земля – товар тяжелый, а разгрузка мешков – не самая чистая работа, - отметил Кивимурд. – Но на дачи заказываются и другие товары: саженцы, детали теплиц, тачки и тому подобное».

Кивимурд объяснил, что несмотря на окончание особого положения, бесконтактная услуга никуда не денется: «На самом деле мы разрабатывали эту функцию задолго до вируса и планировали запустить предстоящим летом. Но это произошло несколько раньше».

При выборе клиентом бесконтактной доставки курьер доставляет заказ на место, даже если клиента нет дома. Это особенно удобно в частном секторе, где каждый дом имеет достаточно места для безопасной разгрузки заказанного товара так, чтобы его не увидели посторонние. Курьер складывает заказ в оговоренное место в заранее указанный промежуток времени, фотографирует его и без задержек отправляется доставлять товары другим клиентам. Это ускоряет и упрощает доставку.