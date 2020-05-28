Чт, 28.05.2020
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  • В Ласнамяэ орудует живодер, который убивает ворон и вешает их трупы на забор школы

В Ласнамяэ орудует живодер, который убивает ворон и вешает их трупы на забор школы
Управа просит помощи!

Ворона.

ФОТО: Mailiis Ollino/

Управа Ласнамяэ просит помощи, чтобы найти живодера, который убил ворон и повесил их на школьный забор.

«Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии погибших или убитых ворон, которые были подвешены на забор школьного стадиона по адресу Ляэнемере-теэ, 31. Мы не будем распространять эти фотографии, чтобы не рекламировать преступника. Просим всех, у кого есть информация об этом происшествии, обратиться в управу района или полицию», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

«Не может быть никакого оправдания жестокому обращению с животными, поэтому мы со всей серьёзностью относимся к этому случаю. Ласнамяэ – это район, дружелюбный к животным, и многих жителей района глубоко задело это происшествие. Надеюсь, что преступника удастся найти и предотвратить новые преступления», - добавил Владимир Свет.

Управа Ласнамяэ просит всех, кто обладает информацией об этом случае, обратиться в районную управу или в Ида-Харьюское отделение полиции.

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