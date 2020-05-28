В Ласнамяэ орудует живодер, который убивает ворон и вешает их трупы на забор школы

«Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии погибших или убитых ворон, которые были подвешены на забор школьного стадиона по адресу Ляэнемере-теэ, 31. Мы не будем распространять эти фотографии, чтобы не рекламировать преступника. Просим всех, у кого есть информация об этом происшествии, обратиться в управу района или полицию», - пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.