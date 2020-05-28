Европейский фонд помощи будет больше, чем ожидалось

Если обычно у руководства заседаний Европарламента во время выступлений возникают проблемы с тараторящими депутатами, то вчера президенту Давиду Сассоли пришлось призывать к порядку нарушителей коронавирусных правил, пишет Postimees.
«Я хочу вам напомнить, что маски для лица обязательны», - отметил Сассоли. Исключение, по его словам, сделано только для выступающего, но и он по окончании речи должен надеть маску.
Также неожиданной проблемой стал слишком заполненный пленарный зал. И не потому, что евродепутаты неожиданно стали прилежнее, чем во времена, когда пустые залы вызывали негодование у прежнего президента Еврокомиссии Жана Клода Юнкера. Просто из-за правил социального дистанцирования они больше не могут сидеть рядом, впереди и позади друг друга, как раньше.
Именно поэтому тем, кому мест не хватило, Сассоли приказал переместиться в другое помещение, где был организован видеомост. А евродепутата, припарковавшегося против правил на месте номер 36, ему пришлось выпроводить посреди заседания.
ЕС следующего поколения
Вокруг принуждения депутатов носить маски и дистанцироваться вертелось все вчерашнее заседание. Главный докладчик дня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла, чтобы представить Европарламенту ожидаемый несколько недель черновик бюджета ЕС на 2021-2021 годы и связанный с ним фонд перезапуска экономики, пострадавшей от коронавируса.
Введение фон дер Ляйен построила на исторических мотивах: «История Европы построена на поколениях, и у каждого поколения европейцев своя история. Для поколения, положившего начало объединению, историей было построение мира, в которой были только страдания, муки и уничтожение».
«Для последующих поколений она заключалась в приобретении богатства и свободы путем выбора единства общего рынка и общих денег», - продолжила она.
«Наша следующая история заключалась в воссоединении европейской семьи, попытка согреть наших братьев и сестер, поприветствовав их дома – в сердце объединения», - вспомнила она присоединение к ЕС стран, оставшихся за передовой линией.
«Сегодня мы переживаем решающий момент. Тот, что начался с вируса, который настолько маленький, что его не увидеть невооруженным глазом, но который привел к настолько крупному экономическому кризису, что его невозможно не заметить», - образ поколений фон дер Ляйен использовала для того, чтобы снять завесу с фонда перезапуска, который ее бюрократы назвали звучным именем – «ЕС следующего поколения».
В том же духе поразила фон дер Ляйен и тех, кто на прошлой неделе протестовал против французско-немецкой инициативы. Если Берлин и Париж предложили, что фонд перезапуска мог бы составлять 500 миллиардов евро, то президент Еврокомиссии предложила 750 миллиардов.
Перечислив те блага, которые можно будет сделать на эти деньги - от строительства сети 5G до расширения обмена студентами Erasmus - президент поделилась еще одной идеей. 500 миллиардов, то есть две трети фонда, нужно раздать в виде безвозвратной дотации, а 250 миллиардов могли бы быть даны в долг.
«Эти дотации являются общей инвестицией в наше будущее. Они никак не связаны с прежними долгами стран-членов», - сослалась фон дер Ляйен на обвинения в том, что это попытка солидарно со странами Южной Европы загнать страны с уравновешенными бюджетами в кредиты.
«Бюджет ЕС всегда состоял из дотаций. В этом нет ничего нового, - напомнила она. – Дотации нацелены на инвестиции и реформы, еще большее единение жизненных стандартов Европы».
Президент комиссии подчеркнула, что дополнительные деньги фонда перезапуска можно было бы распределить между странами как обычные евродотации. Суммы рассчитываются по составленной формуле. Например, Эстонии по предварительным подсчетам это могло бы принести дополнительные 3,3 миллиарда евро, помимо дотации из обычного бюджета ЕС. Слушавший фон дер Ляйен Европарламент - явно наиболее благоприятное место, где можно произнести такую речь. Большинство сохраняет традиционный настрой, поддерживая всевозможные общеевропейские проекты и увеличение союзного бюджета.
«Солидарность вернулась! Европейская солидарность вернулась! Вернулся дух Роберта Шумана!» - одобрил, например, руководитель самой крупной фракции Европарламента, объединяющей правоцентристов Европейской народной партии Манфред Вебер.
Вебер напомнил, что неделю назад на улицах Италии жгли флаги ЕС: «Европа даст сильный ответ: вы не одни». По его словам, обычно он не является сторонником простой раздачи денег, но нынешняя ситуация не оставляет иной возможности, как инвестировать.
Лидер зеленых Ска Келлер поглумилась над Вебером. По ее словам, зеленые, конечно, поддерживают фонд перезапуска по всей Европе, но этого не делает «лучший друг Вебера в Вене», то есть также входящий в Европейскую народную партию канцлер Австрии Себастьян Курц.
Бережливые остались критичными
Как и ожидалось, Курц отреагировал на идею прохладно: «Это начальная точка переговоров», - было указано в поступившем вчера из Вены заявлении. Так же отреагировали и три остальные сторонницы более скромного бюджета, страны, входящие в так называемую жадную четверку: Голландия, Швеция и Дания.
Черновик бюджета стал выстрелом из стартового пистолета для стран-членов. После того как цифры будут разобраны в столицах до мельчайших подробностей, начнется длящийся неделями торг. 18-19 июня лидеры стран-членов надеются вновь реально собраться в Брюсселе, чтобы в верховном совете попытаться найти компромисс между нуждающимися в помощи и бережливостью.