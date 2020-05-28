Европейский фонд помощи будет больше, чем ожидалось

«Я хочу вам напомнить, что маски для лица обязательны», - отметил Сассоли. Исключение, по его словам, сделано только для выступающего, но и он по окончании речи должен надеть маску.

Также неожиданной проблемой стал слишком заполненный пленарный зал. И не потому, что евродепутаты неожиданно стали прилежнее, чем во времена, когда пустые залы вызывали негодование у прежнего президента Еврокомиссии Жана Клода Юнкера. Просто из-за правил социального дистанцирования они больше не могут сидеть рядом, впереди и позади друг друга, как раньше.

Именно поэтому тем, кому мест не хватило, Сассоли приказал переместиться в другое помещение, где был организован видеомост. А евродепутата, припарковавшегося против правил на месте номер 36, ему пришлось выпроводить посреди заседания.

ЕС следующего поколения

Вокруг принуждения депутатов носить маски и дистанцироваться вертелось все вчерашнее заседание. Главный докладчик дня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла, чтобы представить Европарламенту ожидаемый несколько недель черновик бюджета ЕС на 2021-2021 годы и связанный с ним фонд перезапуска экономики, пострадавшей от коронавируса.

Введение фон дер Ляйен построила на исторических мотивах: «История Европы построена на поколениях, и у каждого поколения европейцев своя история. Для поколения, положившего начало объединению, историей было построение мира, в которой были только страдания, муки и уничтожение».

«Для последующих поколений она заключалась в приобретении богатства и свободы путем выбора единства общего рынка и общих денег», - продолжила она.

«Наша следующая история заключалась в воссоединении европейской семьи, попытка согреть наших братьев и сестер, поприветствовав их дома – в сердце объединения», - вспомнила она присоединение к ЕС стран, оставшихся за передовой линией.

«Сегодня мы переживаем решающий момент. Тот, что начался с вируса, который настолько маленький, что его не увидеть невооруженным глазом, но который привел к настолько крупному экономическому кризису, что его невозможно не заметить», - образ поколений фон дер Ляйен использовала для того, чтобы снять завесу с фонда перезапуска, который ее бюрократы назвали звучным именем – «ЕС следующего поколения».

В том же духе поразила фон дер Ляйен и тех, кто на прошлой неделе протестовал против французско-немецкой инициативы. Если Берлин и Париж предложили, что фонд перезапуска мог бы составлять 500 миллиардов евро, то президент Еврокомиссии предложила 750 миллиардов.

Перечислив те блага, которые можно будет сделать на эти деньги - от строительства сети 5G до расширения обмена студентами Erasmus - президент поделилась еще одной идеей. 500 миллиардов, то есть две трети фонда, нужно раздать в виде безвозвратной дотации, а 250 миллиардов могли бы быть даны в долг.