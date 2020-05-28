ФОТО ⟩ Если нет денег на дом, можно купить участок земли и поставить палатку

Сара, которая живет в американском штате Мэн, очень хотела переехать из дома своих родителей и начать жить самостоятельно. К сожалению, ей не хватило средств на покупку дома. Сара решила подойти к проблеме с другой стороны и купила себе участок земли, на котором можно построить дом, пишет dailymail.co.uk.

Жилая палатка. ФОТО: Mercury Press & Media Ltd./Mercury Press & Media Ltd./Scanpix

К сожалению, у Сары не было достаточно ресурсов и для этого. Было необходимо найти альтернативу. Однажды ночью, проводя время в Фейсбуке, Сара наткнулась на интересное объявление о продаже: продавалась большая пластиковая купольная палатка. Задумано - сделано. Сара купила палатку.

Кухня в палатке. ФОТО: Mercury Press & Media Ltd./Mercury Press & Media Ltd./Scanpix

С помощью семьи и церковного прихода в течение трех месяцев была построена платформа, на которую установили палатку. «Это было большое испытание. Я благодарю Бога за то, что он направил меня по правильному пути», - говорит Сара. По ее словам, на все она потратила около четырех тысяч долларов, или 3,6 тысячи евро.

Палатку отапливает маленькая печка. ФОТО: Mercury Press & Media Ltd./Mercury Press & Media Ltd./Scanpix

«Это удивительно! У меня есть свой дом. Я хочу показать всем, что дом можно приобрести совсем другим способом, не таким, как это делают все», - говорит Сара.

Жить в пластиковом куполе - это не только удовольствие. По словам хозяйки необычного дома, первая зима была трудной, потому что палатка не была как следует утеплена. Кроме того, в доме пока нет электричества, но Сара надеется в этом году установить солнечные батареи.

Дом Сары. ФОТО: Mercury Press & Media Ltd./Mercury Press & Media Ltd./Scanpix