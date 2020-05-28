Очень веская причина, почему стричь газон нужно начинать только во второй половине мая

Идеальный газон - гордость домашнего сада. Руководитель магазина K-rauta Tondi Эвели Уйбометс рассказала порталу Kodustiil, как этого достичь.
Жители Эстонии хотят иметь красивые газоны, но уходу за ними уделяется меньше времени, чем другим садовым культурам. Таким образом, по словам Уйбометс, газоны в наших садах неровные, желтоватые, полные сорняков или, в лучшем случае, кое-как подстриженные.
По ее словам, первый шаг к достижению идеального газона - выбор подходящих семян. Поскольку газон является долгосрочной инвестицией, нет смысла покупать самые дешевые смеси семян. К тому же семена травы, которые подходят для Англии или Испании, могут не подходить для Эстонии.
«Поскольку наш климат неустойчив, газон должен быть готов к колебаниям температуры. Во многих районах сажают траву, которая в состоянии справиться с засухой, но в Эстонии, как правило, невозможно пожаловаться на отсутствие осадков», - объяснила Уйбометс.
Как часто косить газон?
Часто спорят, что лучше: робот, косилка или трактор. На самом деле разница в первую очередь в удобстве. С точки зрения состояния газона, не имеет значения, косится ли он роботом, трактором или газонокосилкой, главное, чтобы машина обслуживалась надлежащим образом, а газон косился регулярно. Ярко-зеленый цвет газона напрямую зависит от того, насколько остры режущие инструменты и как часто его стригут.
Уйбометс отметила, что обычно стрижку газона начинают ранней весной, а это не совсем верно. В апреле еще не стоит включать газонокосилку.
«Регулярное скашивание газона не стоит начинать до второй половины мая, и первая трава может вырасти достаточно высокой, так как растение, очнувшееся после зимней спячки, набрало достаточную силу. Поначалу косить можно не так часто, а вот летом придется это делать чаще», - советует специалист.
Основное правило: газон следует подстригать как минимум раз в неделю, но можно и чаще.