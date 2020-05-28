Суд приговорил лидера Кемеровской преступной группировки к длительному сроку заключения

Суд признал гражданина России Вячеслава Гулевича (59) виновным в создании преступной группировки и руководстве ею. Госпрокурор Вахур Верте добивался для него срока в 12 лет тюрьмы. Суд решил, что цели наказания позволит достичь и восьмилетний тюремный срок.

Защитник Гулевича Владимир Садеков заявил, что вина его подзащитного не доказана и его следует полностью оправдать.

Суд признал Александра Козлова (51) виновным в управлении группировкой вместе с Гулевичем и вместе с назначенным ранее наказанием приговорил его к 12 годам тюрьмы.

Суд признал виновными в участии в преступной группировке Илью Дровняшина, Александра Полеху, Андреса Ильма, Ильгама Рагимова, Константина Карцева и Андре Васкина и назначил им тюремные сроки от условного реального десятилетнего. В то же время суд оправдал обвиняемого в участии в группировке Роберта Грибовского.

На состоявшихся в декабре прошлого года судебных прениях защитники всех обвиняемых заявили, что вина их клиентов не доказана и их следует полностью оправдать.

В рамках этого же дела ранее в порядке согласительного производства шестеро мужчин были приговорены к срокам от четырех до восьми лет тюрьмы.

Согласно обвинению, Кемеровская ОПГ занималась в основном наркопреступлениями и рэкетом, а тажке предлагала «крышу» лицам с преступным прошлым и настоящим, которым группировка за плату обеспечивала защиту в случае возникновения проблем.

В рамках возбужденного в начале 2016 года уголовного расследования эстонские полицейские в сотрудничестве со своими испанскими коллегами летом 2017 года задержали в Эстонии и в Испании четверых подозреваемых, в их числе и руководившего ОПГ Вячеслава Гулевича. По решению суда все четверо были взяты под стражу.

Руководитель службы Центральной криминальной полиции Аго Лейс ранее отмечал, что передачей в суд материалов на членов Кемеровской преступной группировки правоохранительные органы дают организованной преступности сильный сигнал.

«Мы вели основательную работу в течение полутора лет прежде, чем задержали подозреваемых. Мы видели, что имеем дело с группировкой, имеющей немалую власть, в которой четко распределены задачи и роли. Но несмотря на стремление преступников сохранить конспирацию и остаться незамеченными, мы до них все же добрались и сумели найти достаточно доказательств, подтверждающих совершенные ими наркопреступления», - пояснил Лейс.